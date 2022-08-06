Хедлайнерами восьмого фестиваля «Волга-Волга» станут три музыкальные группы

Хедлайнерами восьмого музыкального фестиваля «Волга-Волга» в Нижнекамске станут «Братья Грим», «Анимация» и ВИА «Волга-Волга», который в этом году отмечает 25-летие. Об этом в «Интервью без галстука» рассказал художественный руководитель мероприятия и солист ансамбля Антон Салакаев.

«В этом году мы ограничены по временным рамкам — мы начинаем в 15:00 и в 22:00 заканчиваем. У нас три хедлайнера, — отметил Салакаев. — Открывает фестиваль казанская школа рока — три коллектива. И будут еще казанские, нижнекамские, бугульминские группы — сейчас идет процесс отбора. Я думаю, всего их будет около 10».

Солист группы «Волга-Волга» выразил надежду на то, что благодаря проведению музыкального события в Нижнекамске расширится и география участников.

«Таким образом, мы привлекаем к своему фестивалю не только казанские и поволжские группы, а чуть глубже уходим в Татарстан. Сейчас мы занимаемся тем, что ищем в Бугульме, Лениногорске, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге группы, которые только-только зародились, но уже интересны», — рассказал Салакаев.