Хедлайнерами «Скорлупино» станут джаз-бэнд Just Brass, участница «Голоса» и Фирдус Тямаев

Хедлайнерами VI Всероссийского фестиваля «Скорлупино» в этом году станут джаз-бэнд Just Brass, участница шоу «Голос» на Первом канале Марина Моисеева и заслуженный артист РТ Фирдус Тямаев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила председатель отделения АМО РТ, директор центра «Форпост», организатор фестиваля Наиля Тазиева.

«В концертной программе мы сделали акцент на исполнителей — выходцев из Пестречинского района. Мы долго устанавливали с ними связь, и все они согласились приехать на наше событие. Это люди, которые когда-то прошли первый фестиваль „Созвездие-Йолдызлык“, потом уехали за много километров от нашего района и стали профессиональными артистами. Сейчас они возвращаются к нам, на наш фестиваль с самыми модными песнями. На концерте выступят яркие и заводные ребята из джазового оркестра Just Brass и трио „Версия“, которые исполнят спецпрограмму для нашего фестиваля. Главной звездой станет любимый и популярный артист Фирдус Тямаев», — отметила спикер.

Помимо перечисленных артистов, гостей «Скорлупино» своим творчеством порадуют лауреат конкурса «Татар моны», популярный артист татарской эстрады Игорь Дмитриев, актриса театра «Центр драматургии и режиссуры» Ксения Макарова, актер, музыкант, режиссер, композитор Владимир Панков.

Также в концерте примут участие учащиеся вокального отделения Детской школы искусств Пестречинского района. В программе прозвучат песни разных жанров и направлений: народные, эстрадные.