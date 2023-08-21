Хедлайнерами гастрофеста на Лебяжьем станут Сергей Бобунец и группа Drummatix

На озере Лебяжьем в столице Татарстана в ближайшую субботу, 26 августа, пройдет очередной гастрономический фестиваль. Хедлайнерами мероприятия станут бывший солист рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец и группа Drummatix. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

По мнению докладчика, особый интерес и внимание привлекут мастер-классы, «тематика которых посвящена Году национальных культур и традиций в Республике Татарстан». Повара казанских ресторанов вместе с посетителями приготовят блюда из ингредиентов от местных производителей, а также расскажут о происхождении этих блюд.

Зона фудкорта «будет представлена более чем 35 резидентами». Пришедшие на фестиваль смогут попробовать, в частности, татарскую национальную выпечку, мексиканское буррито, французские сыры, итальянскую пиццу, жареное мороженое и узбекские сладости, а также многое другое.

Пришедших на фестиваль детей ждут диджитал-игры, зоны по катанию на катамаранах и сапбордах, фотосессия на фоне ретроавтомобилей и другие активности. Многодетным семьям при предъявлении удостоверения на фудкорте будет предоставляться скидка в 50%, отметил чиновник.

Помимо прочего, ведется работа по проведению скоростного интернета в зону организации мероприятия, что позволит посетителям использовать в том числе и безналичный расчет.

В рамках фестиваля пройдет ярмарка, где самозанятые и индивидуальные предприниматели представят «предметы интерьера и декора», сделанные своими руками. Здесь же можно будет продегустировать натуральные продукты от 12 фермерских хозяйств и сельхозкооперативов.

Кроме музыкантов-хедлайнеров, на гастрофесте выступят оркестр Центра современной музыки Софии Губайдуллиной, Роман Плеханов, AYN Project, Taurus, этногруппа Zakaria, солисты Игнат Изотов и София Перес.

Фестиваль начнется в 10 часов утра и продлится до 19 часов. Будет увеличена интенсивность движения автобусных маршрутов №36, 36а, 46, 72 и 116. От остановки «Ремплер» (улица Залесная) будут отправляться специальные шаттлы, для личных автомобилей подготовят парковочные места.

В свою очередь любители пеших прогулок смогут дойти до места проведения гастрофеста от остановки «Лебяжье» вдоль каскада озер, ориентируясь по указателям.

«Гастрономических фестивалей много не бывает. <…> Хорошо, что город с такими многонациональными традициями в кухне, с большой палитрой предложений находит новые формы и презентации своих возможностей, и поиска новых клиентов», — подытожил мэр Казани Ильсур Метшин.