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Хедлайнерами Дня строителя в Челнах станут «Пицца» и ВИА «Синяя птица»
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Фото: © «Татар-информ»
12 августа на Дне строителя в Набережных Челнах выступят ВИА «Синяя птица» и группа «Пицца», сообщают «Челнинские известия».
Первый коллектив, который выступает с хитами оригинального ансамбля, исполнит шлягеры советской эпохи, а «Пицца» порадует гостей полюбившимся сочетанием поп-стиля, элементов регги, соула и рэпа.
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