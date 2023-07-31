Хедлайнерами Дня строителя в Челнах станут «Пицца» и ВИА «Синяя птица»

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12 августа на Дне строителя в Набережных Челнах выступят ВИА «Синяя птица» и группа «Пицца», сообщают «Челнинские известия».

Первый коллектив, который выступает с хитами оригинального ансамбля, исполнит шлягеры советской эпохи, а «Пицца» порадует гостей полюбившимся сочетанием поп-стиля, элементов регги, соула и рэпа.