Хедлайнерами Дня Республики Татарстан в Челнах станут группа Iowa и Иркә

В Набережных Челнах ведется активная подготовка ко Дню Республики Татарстан. Планируется, что 30 августа хедлайнерами праздника станут заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Иркә и популярная российская группа Iowa. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления культуры Румиль Карамиев.

Концертная программа развернется на майдане парка «Прибрежный».

«Для челнинцев и гостей города мы готовим театрализованное представление творческих коллективов и артистов города. Вечер завершится дискотекой от „Авторадио. Набережные Челны“ и диджея МС Морфея. Более подробная афиша будет размещена ближе к событию», — отметил Карамиев.

Также он анонсировал масштабное событие ко Дню строителя, которое состоится завтра, 12 августа.

«В программе также театрализованное представление, экстремальное шоу каскадеров, выступление творческих коллективов города, а также концерт заслуженной артистки Татарстана Ильсии Бадредтиновой и певицы Светы. Мероприятие завершится в 21.00 праздничным салютом», — заключил спикер.