«Хедлайнер – госсектор»: как происходит цифровая трансформация Татарстана

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Государство во главе цифровизации

Что такое цифровизация в России: в нулевые экзотика, в 2010-е тренд, а сегодня — государственный приоритет. Еще когда в 2019 году был утвержден пятилетний национальный проект «Цифровая экономика» стало очевидно, что власти придают развитию новейших технологий и построению информационного общества первостепенное значение.

Сейчас начинается следующий этап — готовится к запуску новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его задачи формулируются на самом высоком уровне — первым лицом государства. Установки на цифровизацию, которые дает Президент, принимаются Правительством как руководство к действию и дальше по цепочке передаются на региональный уровень.

Особенностью цифровых национальных проектов в России является их реализация через бизнес-практики. В них наглядно отражается экономический результат, повышение производительности труда, и новое качество управления, достигаемые за счет «цифры». При системном подходе к цифровому внедрению должен сработать синергетический эффект, то есть рост показателей не только отдельных заводов и предприятий, но и всего региона.

Барьеры для прогресса

В то же время как раз в регионах заметна неравномерность в уровне проникновения передовых технологий. Причина этого лежит в том, что цифровизация имеет не только инструментально-технический аспект. Как отмечают эксперты, она «предполагает не столько внедрение цифровых инструментов и автоматизацию, сколько изменение бизнес-моделей, сознания и устоявшихся практик работы», — сказал Сергей Соловьев, директор компании ICL Services.

Соответственно, на темпах цифровизации сказываются особенности менталитета, присущие тому или иному региону. В частности, на юге, традиционно консервативном, многие компании не торопятся вкладываться в инновационные технологии, относятся к ним со скептицизмом. Это недоверие может стать серьезным ограничением в глобальной конкурентоспособности местного бизнеса.

Серьезный технологический вызов российскому бизнесу на сегодняшний день бросает даже не Запад, а соседи с Юга. Так, Казахстан демонстрирует выдающиеся темпы в потребительском сегменте — там оцифровано уже около 60% рынка FMCG. Причем этот рывок осуществлен с помощью российских технологий — пример, который показывает, насколько недооценен собственный потенциал и ресурсы.

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Но и в наших регионах есть примеры успешного освоения бизнесом цифровых возможностей. Например, татарская «Татнефть» уже в 2019 году осуществляла больше половины добычи с использованием цифровых моделей двойников нефтегазовых месторождений. По итогам цикла цифрового перехода компании есть что предъявить. Экономический эффект в результате применения моделей был увеличен на 25%; выросла эффективность бурения и освоения скважин, а также скорость принятия решений и подготовки рекомендаций по движению блоков буровых установок в зависимости от положительной или отрицательной апробации скважин нефти.

Пример «Татнефти» показателен в том отношении, что цифровизация в России больше востребована у промышленных гигантов и лидеров рынка, тогда как средний и малый бизнес пока отстают. Имеет место и отраслевая специфика: если телеком и банковский сектор изначально находятся в авангарде технологических новаций, то ретейл стал развиваться в этом направлении только после пандемии.

Промышленности и крупному бизнесу в целом, действительно, может быть легче оценить быстрые выгоды цифровизации в силу масштаба. Но вот, например, компания ArLine, производящая мебель на заказ, начала создавать свою IT-платформу будучи средним бизнесом на 300 сотрудников. За счет масштабирования платформы была осуществлена интеграция с сетью строительных гипермаркетов Leroy Merlin. В результате продажи компании выросли вдвое, и таким образом цифровизация вывела ее в лигу крупного бизнеса.

Цифровой прорыв по-татарски

Приведенный выше пример «Татнефти» характерен еще и в другом аспекте. Татарстан в целом выделяется опережающим развитием цифровой среды и внедрением новых инструментов. Если в 2021 году регион находился на 14-м месте по уровню цифровой трансформации, то по итогам 2023 года он уже возглавил этот рейтинг! Здесь находится Университет Иннополис — первый российский IT-вуз, специализирующийся на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники.

Хедлайнером цифровизации в республике выступает госсектор — Татарстан стал первым регионом России, на территории которого все услуги доступны для населения в электронном виде. Успешнее всего Татарстан оцифрован в ЖКХ и транспорте. Например, внедренная казанской мэрией программа CitySoft, сканирующая городское пространство в реальном времени, позволила на 30% ускорить процесс уборки снега.

Но для татарской бизнес-сферы цифровизация также предоставляет оптимальные возможности для решения актуальных задач. Как отмечает председатель комиссии по вопросам экономики Общественной палаты Республики Татарстан Айрат Гимадутдинов: «В Татарстане, как экономически развитом регионе, малый и средний бизнес стремится к расширению своей деятельности, выходу в новые регионы, оптимизации затрат, привлечению лучших кадров. Все эти задачи невозможно решать качественно без программного обеспечения документооборота, управленческого учета, производственных процессов».

Тема соединения бизнеса и технологий в республике находится в постоянной плотной разработке. На круглом столе по теме цифровизации, который прошел в Технопарке имени Башира Рамеева в Казани, обсуждались современные вызовы, стоящие перед бизнесом Татарстана. Отмечался уход крупных иностранных брендов, экономическая турбулентность, высокий уровень конкуренции. Отдельная боль — необходимость обеспечения непрерывности бизнес-процессов в новых условиях. И все это в комплексе указывает на потребность в оптимизации, которую могут обеспечить цифровые инструменты для бизнеса.

Важно подчеркнуть – как показывает ситуация с «оцифровкой» Казахстана, в России существует своя развитая IT-инфраструктура, российские сервисы способны решать все ключевые задачи бизнеса: автоматизация процессов, повышение эффективности работы, снижение расходов и т.д. Важно, чтобы этот ресурс был востребован у нас и приносил пользу местным компаниям, заводам и предприятиям. А для этого нужно менять сознание, отказываться от консервативных шаблонов и необоснованных страхов перед технологиями.

Пока что получается парадоксальная ситуация: государство, которое традиционно ассоциируется с неповоротливой бюрократией, обгоняет бизнес в прогрессивности подходов. Но рано или поздно ситуация будет выравниваться, рынок в Татарстане постепенно придет к единым стандартам, потому что только так можно обеспечить качественный экономический скачок.

Фото: © Almas Salakhov / Unsplash

Транспортная отрасль – в цифровом авангарде

Собственно, процесс уже идет и позитивная динамика заметна: по данным «Яндекс Магистрали», в цифровизации заинтересованы более 40% заводов и предприятий России. Транспортная отрасль и индустрия перевозок находятся на первой линии цифрового прогресса. Первичный импульс здесь дала пандемия — за «коронавирусный» 2020 год интерес логистического рынка к цифровизации вырос примерно на 20%. Основной стимул — стремлении компаний к экономии. По оценкам экспертов, ежегодная экономия на транспортных расходах за счет ИТ-решений может составить от 2,5 до 30% в зависимости от количества перевозок, направлений и применяемых форм оплаты.

Можно уверенно утверждать, что и сегодня транспортная отрасль России активно движется в сторону цифровизации. Современные ИТ-решения помогают транспортникам справляться с вызовами рынка и улучшать свои показатели. Хороший материал для подтверждения этого тезиса дает опять же Татарстан: на площадке ИТ-парка Набережных Челнов прошла кейс-конференция «Цифровизация транспорта — 2024», объединившая более 300 представителей транспортных компаний из 26 регионов страны.

Суммируя основные кейсы, озвученные на конференции, можно выделить ключевые преимущества, которые достигаются за счет цифровизации. Во-первых — повышение качества обслуживания, позволяющее избегать штрафных санкций и положительно влияющее на репутацию компании. Во-вторых, оптимизация графиков водителей — специальные системы планирования помогают снизить время простоя и увеличить общую эффективность. Сюда же добавим эффективный наем и удержание водителей, что является важнейшим фактором для стабильной работы транспортной компании.

Также отметим увеличение грузоподъемности бортовых систем взвешивания, повышающее коэффициент использования грузоподъемности транспортных средств, что дает значительный росту эффективности перевозок. И это только специфические для отрасли метрики — не говоря о таких направлениях, как автоматизация финансовых процессов, контроль ключевых показателей и т.д.

Поезд к лидерству уже отправляется

На сегодняшний день экспертный консенсус состоит в том, что цифровизация является безальтернативной перспективой для развития экономики. В частности, интенсивный товарообмен создает все возрастающую нагрузку на транспортно-логистический узел, и решить проблему может только оцифровка по унифицированным стандартам.

Преимущества, которые предлагает цифровизация, весьма ощутимы. Она позволяет принципиально менять юнит-экономику компании, адаптироваться к рыночной турбулентности, сокращать стоимость привлечения клиента и себестоимость продукта, своевременно масштабироваться и управлять издержками.

В зависимости от специфики и размера бизнеса эти преимущества могут быть более быстрыми и наглядными или же требовать терпения. По оценке экспертов, тренд цифровизации в России будет долгосрочным, а период цифрового перехода составит порядка 10-15 лет. Но уже сейчас многие заводы и предприятия переходят на «цифру», чтобы автоматизировать процессы и сократить расходы. И с каждым годом их будет становиться все больше.