Хазрат Валиулин: Мухаммед даже среди великих дел находил время служить своей семье

Баш мухтасиб Казанский Рустем хазрат Валиулин в день Курбан-байрама рассказал о значении семьи в исламе в программе «Интервью без галстука» на канале «Татарстан 24».

«Наша религия сама повествует о защите семейных ценностей. В исламе безупречным примером является сам пророк Мухаммед. <… > несмотря на то, что он служил и на ниве пророчества, и на ниве политики, и на управлении мусульманской целой страной, на ниве образования мусульманской общности и мусульманского сознания в целом, он оставался человеком своей семьи. Все, кто его знал, говорили, что он, когда возвращался домой, полностью утопал в проблемах быта своей семьи. От него этот урок семейного труда, службы семье взяли 10 тысяч сподвижников», — подчеркнул Валиулин.

Он также отметил имеющийся в настоящем моменте кризис семейных отношений во всем мире. Причиной мухтасиб назвал стремление людей к «сверхкомфорту». По его мнению, отсутствие бытовых ежедневных проблем и забот – это тоже «не есть хорошо».

Кроме того, Рустем хазрат Валиулин выразил надежду, что введенный официально День любви, семьи и верности послужит укреплению семей в России.