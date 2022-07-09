Хазрат: Если у человека есть 32 тыс. рублей, то он обязан пожертвовать одного барашка

Средняя стоимость одного барашка в этом году в Казани составляет 11,5 тыс. рублей – это на 1,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Приносить в жертву животное мусульмане в честь Курбан-байрама обязаны при определенном уровне дохода, рассказал Баш мухтасиб Казанский Рустем хазрат Валиулин в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Повышение цен на жертвенных животных хазрат объяснил увеличением затрат на топливо для тех, кто поставляет их в столицу республики, а также стоимостью их обработки.

«Мы каждый раз призываем к совести продавцов, а также просим надзорные органы всех проверять», – сказал хазрат. По его словам, во всех точках, где производится жертвоприношение, дежурят представители ветеринарной службы и Россельхознадзора, которые имеют полномочия блюсти правильность нормативов.

«Если у человека свободно лежат 32 тысячи рублей, то он обязан принести одного барашка в жертву. Эта сумма каждый год обновляется. Если в свободном распоряжении имеется менее 32 тысяч рублей, то человек имеет право принести в жертву животное, но не обязан», – объяснил спикер, напомнив, что одну треть от барашка необходимо отдать нуждающимся.