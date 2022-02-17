«Хазинэ» примет вернисаж Софии Кузьминых – к 95-летию мастера народного орнамента по коже

На территории Казанского Кремля, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО РТ, сегодня откроется выставка кожаной мозаики, тиснения по коже, золотого шитья, батика и других образцов декоративно-прикладного искусства мастерицы, народного художника РТ, заслуженного художника России, лауреата премий Тукая и Баки Урманче Софии Кузьминых.

Выставка приурочена к 95-летию мастерицы, который она будет отмечать 19 декабря. На открытии София Кузьминых, по информации ИА «Татар-информ», будет присутствовать лично. Юбилейная выставка соберет около сотни произведений из фондов Музея ИЗО РТ и собрания художницы, созданных с 1970-х годов.

«В экспозиции будут представлены новые произведения мастера, созданные совсем недавно. София Даниловна Кузьминых происходит из старинного татарского рода Тухтар, генетически впитав в себя культуру татарского народа. После окончания Московского технологического института в 1963 году вернулась в Казань и начала работать на фабрике художественных изделий, разрабатывая и внедряя в производство татарскую вышивку, роспись тканей и шелкографию», – рассказали в пресс-службе музея.

Несколько лет юбиляр проработала на Арской фабрике национальной обуви в качестве художника-модельера, затем была главным художником-модельером Казанской кожгалантерейной фабрики, где ее творчество выразилось в создании своеобразной кожаной пластики в виде сумок разнообразных форм, с широкой палитрой цвета, оттенков, разновидностей кожи, разной мерой и степенью декоративного решения, разных объемов, конструкций, а также адресных папок, футляров для книги и своеобразной малой пластики – поясов, перчаток, подвесок, очечников, портмоне и т.д.

«Своими произведениями художница вернула народу его древнее искусство, обогатив его новыми мотивами, сюжетами, орнаментальными композициями, изысканным колоритом. Она первой из художников открыла богатство древнейшего искусства булгар и возродила его в своих произведениях. София Даниловна всегда много экспериментировала. В ее мозаиках впервые зазвучало настроение, переданное с помощью оригинальной орнаментальной композиции. Есть у нее и любимые в народе казанские полотенца, калфачки, платки, крестьянские фартучки, скатерти, покрывала», – пояснили в Музее ИЗО РТ.