«Хазинэ» представит выставку к 65-летию народного художника Татарстана Рабиса Саляхова

В галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, 9 февраля откроется выставка народного художника Татарстана Рабиса Саляхова «Милли көйләр эзеннән» (пер. с тататарского – «По следам национальных мелодий»). В двух залах первого этажа будет представлено около полусотни произведений – живописных, графических, а также керамика.

«В начале своего творческого и карьерного пути Рабис Саляхов экспериментировал с керамикой. На выставке можно будет увидеть шесть сосудов восточной формы, глазурованных, созданных художником в 80-е годы, как раз тогда, когда он работал по восстановлению керамического производства на химзаводе имени Карпова в Менделеевске. Последние 5-6 лет художник живет в Казани и больше занимается уже живописью. Выставка представляет в основном картины-ассоциации к татарским народным песням и легендам. Мы предполагаем, что во время работы этой выставки в зале фоном будут звучать записи татарских песен», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Художник представит произведения, созданные за последние 10 лет по мотивам таких татарских народных песен, как «Рушан йолдыз» («Звезда Рушан»), “Тәфтиләү” («Тафтиле»), «Сиблә чәчем» («Мои развевающиеся волосы»), «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце») и другие. Выставка приурочена к 65-летию автора, которое он отметил ближе к концу года – 10 декабря, и организована в рамках Года народных культур и традиций в Татарстане.

Родом Рабис Саляхов из деревни Старый Актау Буздякского района Башкирской АССР, профессионального художественного образования не имеет, окончив лишь Уфимскую школу искусств. С 1982 года живет и работает в Татарстане. Помимо Менделеевска работал в Елабуге, Набережных Челнах, регулярно участвовал в выставках от Союза художников и Министерства культуры Татарстана, а также в выставках ко Дням культуры Татарстана в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, выставлялся в Ижевске, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Уфе, Хельсинки, Будапеште и Анкаре.

Выставка будет доступна в «Хазинэ» до 12 марта.