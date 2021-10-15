«Хазинэ» покажет живопись и графику Полины Илюшкиной под аккомпанемент оркестра

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» во вторник, 19 октября, откроется выставка живописи и графики современной популярной художницы Полины Илюшкиной. Вернисаж анонсирует Музей изобразительных искусств РТ, филиалом которого является галерея.

Выставка «Стрела времени» — художественно-музыкальный проект, в котором визуальные образы будет сопровождать музыка камерного оркестра RENAISSANCE. Включенные в экспозицию картины посвящены исторически и культурно значимым памятникам и событиям в Татарстане и России, исламским и буддистским странам.

Проект собрал работы предыдущего десятилетия, которые художница писала и на родине, и находясь в Китае, Иране, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Турции, Вьетнаме, Мьянме, Шри-Ланке, Сербии, Словакии, Венгрии, Египте, Мальдивах и других странах. В том числе посетители галереи увидят недавно созданное полотно «Торжественное открытие восстановленного Собора Казанской иконы Божией Матери». Картина была написана Полиной Илюшкиной как непосредственной участницей торжественного богослужения.

Художница родилась в Казани, в 2009 году окончила Художественное училище имени Фешина, в 2015-м — Художественную академию имени Сурикова. В 2018 году Полину Илюшкину приняли в Творческие мастерские Российской академии художеств в Казани, в этом году она получила награду за серии живописных и творческих работ цикла «С мольбертом по земному шару» — серебряную медаль «Достойному» Российской академии художеств.

Персональные выставки Полины Илюшкиной проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге, Гатчине, Казани и Альметьевске, а также в Германии. Вместе с другими авторами она выставлялась в Китае, Южной Корее, Египте, Венгрии, Словакии, Сербии, Италии и других странах. Картины Илюшкиной имеются в фонде Российской академии художеств, государственных и частных собраниях в России и за рубежом.