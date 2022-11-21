«Хазинэ» покажет шкатулки и миниатюры Юрия Павлова в технике лаковой живописи

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО Татарстана на территории Казанского Кремля, 25 ноября откроется необычная выставка – в ней будут представлены шкатулки, созданные и расписанные мастером лаковой миниатюры, художником Юрием Павловым.

Фото предоставлено ГМИИ РТ.

«Выставка будет называться “Тебя, отечество святое, тебя любить, тебе служить”. Она разместится на первом этаже, сместив выставку картин и минералов художника-геолога Фарита Газизуллина. Мы покажем около сорока произведений – и это не только шкатулки, но и полотна в стиле лаковой миниатюры (пластины)», – рассказали «Татар-информ» в пресс-службе музея.

Мастер Юрий Павлов родился в Казани в 1962 году, но в художественной школе учился в Альметьевске (1972–1976), затем в Лениногорском педагогическом училище на художественно-графическом отделении (1977-1981). Преподавателем его был потомственный мастер лаковой миниатюры Олег Кульпин. В Казань живописец вернулся в 2004 году и с тех пор живет и работает здесь.

Свои изделия Юрий Павлов декорирует сценами быта и традиций родного края – например, «Сабантуй» (2015), «Танец» (2013), Сенокос (2013), «Легенды озера Кабан» (2014) – художник по-своему интерпретирует легенду о ханских сокровищах, спрятанных на дне озера. Его же авторству принадлежат росписи шкатулки с сюжетами «24 мая 1551 года. Основание града Свияжск под руководством зодчего дьяка Ивана Выродкова» (2011), пластина «Битва за Казань» (2009) и «Приезд Александра с отцом и братом в Новгород» (2017-2021). Стиль произведений Павлова созвучен сказочным сюжетам. Посетители выставки увидят на ней также каминные часы.

Юбилейный проект Юрия Павлова (в апреле художник отметил 60-летие) «Тебя, отечество святое, тебя любить, тебе служить» будет открыт для посетителей как минимум до 25 декабря.