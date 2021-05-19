«Хазинэ» откроет выставку о татарском орнаменте в архитектуре и утвари по трудам Валеева

В Казанском Кремле на площадке национальной художественной галереи «Хазинэ» Музея ИЗО РТ 21 мая откроется выставка к 100-летию татарского ученого, искусствоведа, историка, архитектора Фуада Валеева. В ней будут представлены рисунки и зарисовки исследователя – графические реконструкции татарского орнамента в архитектуре, утвари и предметах костюма.

Творческое и научное наследие Фуада Валеева (1921 – 1984) нередко становится основой для декоративных изделий и произведений современных художников, апеллирующих к традициям народного искусства.

Валеевым, например, были выполнены графические реконструкции золотых узоров мужских тюбетеек и женских калфаков, узоры ичигов в технике кожаной мозаики, орнаментация концов татарских вышитых обрядовых полотенец и безворсовых ковров и др., а художник Борис Шубин по эскизам ученого создал керамические кувшины, стилизованные под артефакты булгарской керамики. Будут представлены на выставке «Наследие и современность» работы художников и дизайнеров Татарстана XXI века, в том числе выпускаемые под брендами.

«Это керамическая посуда – вазы, чайные пары, тарелки, панно. Женские сумки из кожи с вышивкой и аппликацией, ювелирное искусство – гарнитуры, подвески. Это произведения наших современников Луизы Фасхутдиновой, Рината Ахметова и многих других», – пояснили в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Экспозиция также напомнит о больших научных трудах Фуада Валеева. Он автор восьми фундаментальных академических исследований (книг), более 100 научных и научно-популярных статей. Последняя прижизненная книга Валеева «Народное декоративное искусство Татарстана» вышла в год его смерти – в 1984-м. К 100-летию ученого на основе его докторской диссертации издана книга «Татарское народное декоративное искусство».

Открытие выставки намечено на 15.00 21 мая и войдет в программу Шестых Валеевских чтений. Она будет работать до 1 июня.