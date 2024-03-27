«Хазинэ» откроет выставку к 70-летию фотографа первого Президента РТ Минтимера Шаймиева

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана в музее-заповеднике «Казанский Кремль», 29 марта откроется выставка личного фотографа первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева — Михаила Козловского.

Снимок Михаила Козловского Фото предоставлено ГМИИ РТ

Посетители увидят более 200 снимков, и в том числе те, которые прежде никогда не показывались широкой публике. Таких будет около 15 — в основном это портретные кадры, найденные сыновьями фотографа Леонидом и Эмилем на архивных пленках и негативах отца, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

«Фотовыставка будет довольная масштабная — на четыре зала первого этажа галереи. Экспонированы будут только сами фотографии, без использования их проекций или мониторов для просмотра в цифровом формате. На вернисаже планируют присутствовать оба сына фотографа», — рассказали в Музее ИЗО Татарстана.

Снимок Михаила Козловского Фото предоставлено ГМИИ РТ

Выставка «Михаил Козловский. Эпоха» приурочена к 70-летию фотографа: свой юбилей он мог бы отметить 24 марта. Однако заслуженного работника культуры Республики Татарстан, члена союзов журналистов России и Татарстана не стало 20 января 2018 года.

В снимках фотографа запечатлены разные эпохи развития страны — от брежневского СССР к перестройке и современной России. В его портфолио есть и протокольные снимки визитов в Татарстан президентов России Бориса Ельцина, Владимира Путина, Дмитрия Медведева, рабочие кадры первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, и неформальные кадры. В объектив Козловского попадали руководители разных государств, известные политики, бизнесмены, спортсмены, деятели культуры и искусства.

Будут представлены на выставке и фотографии периода его работы фотокорреспондентом в газетах «Советская Татария», «Вечерняя Казань», «Известия Татарстана», отражающие национальный колорит и традиции татарского народа.

Выставка организована при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Она продлится до 12 мая.