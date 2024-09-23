«Хазинэ» к юбилею Рериха откроет выставку о его Центрально-Азиатской экспедиции

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана с 28 сентября будет работать выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Николая Рериха и 100-летию его знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции. Большую часть экспонатов составят предметы, которыми художник и его семья пользовались в своем путешествии или привезли из него, картин будет лишь несколько.

Посетители увидят походные чемоданы, медицинскую аптечку, пластинки с любимой музыкой, походную утварь и предметы походного гардероба, а также фотографии, сделанные Рерихами на маршруте, и привезенные ими артефакты — буддийские тханки (иконы на ткани), тибетские маски, красочные образцы восточных тканей. Все эти подлинные предметы привезли в Казань из Международного Центра Рерихов в Москве, который наряду с Музеем ИЗО Татарстана стал организатором выставки.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Основной акцент в выставке, действительно, сделан на личных вещах участников экспедиции. Картин Николая Рериха в проекте будет представлено шесть, из собрания Музея ИЗО РТ две — „ Варяжское море" (1909) и „Мехески — лунный народ". Выставка готовилась Международным Центром Рерихов и Музеем ИЗО Татарстана исключительно для экспонирования в выставочных пространствах последнего, и в других городах и регионах России экспонироваться не будет», — подчеркнули в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Картину «Мехески — лунный народ» Рерих написал задолго до экспедиции — в 1915 году, но на маршруте, через десять лет, в своих дневниках вспоминал ее. В путешествие-исследование, которое продлилось с 1924 по 1928 год, он отправился со своей женой Еленой Ивановной и старшим сыном — ученым-востоковедом Юрием. На выставке можно будет увидеть и посвященные им картины ­ — «Выше, чем вершины» 1924 года и «Гессер-хан» 1941 года.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Один из залов расскажет о жизни Рерихов в гималайской долине Кулу в Индии и Институте гималайских исследований «Урусвати», который Рерих создал для изучения коллекций, собранных на маршруте экспедиции.

Выставка «Путешествие в пространстве и времени. Центрально-Азиатская экспедиция Николая Рериха» будет дополнена мультимедийным контентом, но подробности, касающиеся последнего, организаторы не раскрывают.

Погрузиться в Центрально-Азиатскую экспедицию Рерихов можно будет в галерее «Хазинэ» до 24 ноября.