Хазиев: Заинская ГРЭС жизненно необходима и Татарстану, и России

Заинская ГРЭС работает с полной загрузкой, что говорит об одном — объект необходим Татарстану и России в целом. Такое мнение высказал гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев во время интервью «Татар-информу».

«Станция действительно работает с полной загрузкой. Конечно, это не значит, что все 11 энергоблоков включены в круглосуточном режиме и все 365 дней в году, но у "Заинки" в этом году технологически возможная нагрузка — максимальная. За январь — ноябрь ГРЭС выработала 5,2 млрд кВт*часов, рост к прошлому году 27%! А Заинская ГРЭС — это 36% в выработке всех генерирующих объектов "Татэнерго". Такая загрузка — яркое свидетельство того, что станция жизненно необходима и Татарстану, и России», — сообщил глава компании.

Периодически возникают разговоры, что Заинскую ГРЭС с устаревшим парком оборудования стоит закрыть. Хазиев уверен, что это не так.

«Хочу подчеркнуть: нельзя говорить, что "железо" там вообще сыпется. Это не так. Я уверен, что энергоблоки смогут работать до ввода новых мощностей. Но предел возможностей, конечно, виден — это 2030 год. Дальше уже тянуть с замещением мощностей будет нельзя», — считает гендиректор «Татэнерго».

Полный текст интервью – «Раузил Хазиев — о росте выработки энергии, судьбе Заинской ГРЭС и теплосетей Нижнекамска».