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Хазиев: На Заинской ГРЭС нужно построить 1 ГВт новой мощности
На Заинской ГРЭС нужно построить 1 ГВт новой мощности во время модернизации. Такую цифру «Татар-информу» назвал генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.
«Мы считаем, что на этой станции нужно построить порядка 1 ГВт новой мощности. Потому что после 2030-го нам придется вывести хотя бы четыре "старых" энергоблока по 200 МВт каждый. Они свой ресурс к тому времени совсем исчерпают. Может, вывести придется и пять энергоблоков, время покажет — но четыре точно. Отсюда и такой объем замещения», — пояснил глава компании.
Он также рассказал, что «Татэнерго» активно ищет газовые турбины большой мощности «везде, где только можно». Например, представители компании нашли оборудование в дружественных России странах: Индии, Иране, Китае — и побывали там с рабочими визитами. В РФ также появляются отечественные турбины — этим интенсивно занимаются и «Силовые машины», и «Ростех».
«Я уверен, генерирующее оборудование мы найдем. Конечно, это будут турбины не H-класса, как ранее планировалось. Но и E-класс, и F-класс нам и сейчас доступны», — заключил Хазиев.
Полный текст интервью – «Раузил Хазиев — о росте выработки энергии, судьбе Заинской ГРЭС и теплосетей Нижнекамска».
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