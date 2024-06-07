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«Хаят Россия» подписал с РТ соглашение о расширении площадки в «Алабуге»
Сегодня на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о намерениях расширить производственные мощности на заводе «Хаят Кимья» в ОЭЗ «Алабуга». Подписи под документом поставили руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и генеральный директор компании «Хаят Кимья» Метин Мете, сообщает пресс-служба ведомства.
Завод «Хаят Кимья» с производственной мощностью 140 тыс. тонн продукции в год был введен в эксплуатацию в особой экономической зоне «Алабуга» в феврале 2015 года.
В 2021 году «Хаят Россия» запустила второй завод с производственной мощностью 70 тыс. тонн продукции в год в ОЭЗ «Калуга», что позволило ей стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции в России.
Не останавливаясь на достигнутом, компания планирует проект по расширению производства бумаги санитарно-гигиенического назначения на заводе в Татарстане, инвестиции в который составят 40 млн рублей, что позволит ей закрепить лидирующие позиции в своих ключевых категориях.
«Планомерные инвестиции <...> позволили нашей компании стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции в России. „Хаят“ начал свои масштабные инвестиции в стране с запуска завода в Татарстане, после чего мы продолжили наше развитие, инвестируя в еще один завод, включающий <...> несколько конвертинговых линий, в Калужской области», — заметил Метин Мете.
«Текущие инвестиции в наше предприятие в ОЭЗ „Алабуга“ демонстрируют нашу приверженность дальнейшему развитию производства в Татарстане и созданию новых рабочих мест в регионе. Кроме того, мы убеждены, что наши инвестиционные проекты не только укрепляют наши стабильные и прочные отношения с руководством региона, но и способствуют его экономическому развитию», — добавил он.
Предприятия «Хаят Россия» работают в соответствии с экологическим подходом к производству, которого придерживается компания. Вся бумажно-гигиеническая продукция компании производится из 100-процентной натуральной целлюлозы, которая закупается у российских поставщиков.
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