«Хаят Россия» подписал с РТ соглашение о расширении площадки в «Алабуге»

Фото: пресс-служба АИР РТ

Сегодня на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о намерениях расширить производственные мощности на заводе «Хаят Кимья» в ОЭЗ «Алабуга». Подписи под документом поставили руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и генеральный директор компании «Хаят Кимья» Метин Мете, сообщает пресс-служба ведомства.

Завод «Хаят Кимья» с производственной мощностью 140 тыс. тонн продукции в год был введен в эксплуатацию в особой экономической зоне «Алабуга» в феврале 2015 года.

В 2021 году «Хаят Россия» запустила второй завод с производственной мощностью 70 тыс. тонн продукции в год в ОЭЗ «Калуга», что позволило ей стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции в России.

Не останавливаясь на достигнутом, компания планирует проект по расширению производства бумаги санитарно-гигиенического назначения на заводе в Татарстане, инвестиции в который составят 40 млн рублей, что позволит ей закрепить лидирующие позиции в своих ключевых категориях.

«Планомерные инвестиции <...> позволили нашей компании стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции в России. „Хаят“ начал свои масштабные инвестиции в стране с запуска завода в Татарстане, после чего мы продолжили наше развитие, инвестируя в еще один завод, включающий <...> несколько конвертинговых линий, в Калужской области», — заметил Метин Мете.

«Текущие инвестиции в наше предприятие в ОЭЗ „Алабуга“ демонстрируют нашу приверженность дальнейшему развитию производства в Татарстане и созданию новых рабочих мест в регионе. Кроме того, мы убеждены, что наши инвестиционные проекты не только укрепляют наши стабильные и прочные отношения с руководством региона, но и способствуют его экономическому развитию», — добавил он.

Предприятия «Хаят Россия» работают в соответствии с экологическим подходом к производству, которого придерживается компания. Вся бумажно-гигиеническая продукция компании производится из 100-процентной натуральной целлюлозы, которая закупается у российских поставщиков.

XXVII Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 5 по 8 июня, его тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Сегодня на пленарном заседании ПМЭФ должен выступить Президент РФ Владимир Путин.