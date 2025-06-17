Хави Паскуаль покинет «Зенит» этим летом

Фото: bc-zenit.com

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль покинет петербургскую команду в этом межсезонье. Об этом сообщает Eurohoops.

Под руководством испанца «сине-бело-голубые» взяли чемпионство Единой лиги ВТБ в 2022 году, а также два Суперкубка и Кубок России. Также он выводил «Зенит» в четвертьфинал Евролиги в свой дебютный сезон, где уступил «Барселоне» (2-3).

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» финишировал первым в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В 1/4 петербуржцы победили «Парму» (3-0), а в полуфинале обыграли «Локомотив» (4-3). В решающей стадии «сине-бело-голубые» уступили ЦСКА (2-4).