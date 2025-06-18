Хавьер Паскуаль объяснил, почему ушел с поста главного тренера «Зенита»

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Бывший главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль объяснил, почему решил покинуть петербургскую команду.

«Я работал здесь на протяжении пяти лет. Чувствую себя частью такой большой семьи, как «Зенит». Конечно, принимать решения об уходе непросто, но было ощущение, что мне пора взять паузу. Уверен, что «Зенит» дальше будет двигаться в нужном направлении и их ждет успех», – передает слова Паскуаля «Матч ТВ».

Напомним, Паскуаль возглавлял «Зенит» с 2020 года. Под руководством испанца «сине-бело-голубые» взяли чемпионство Единой лиги ВТБ в 2022 году, а также два Суперкубка и Кубок России. Он выводил «Зенит» в четвертьфинал Евролиги в свой дебютный сезон, где уступил «Барселоне» (2-3).

В минувшем сезоне «Зенит» финишировал первым в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В 1/4 петербуржцы победили «Парму» (3-0), а в полуфинале обыграли «Локомотив» (4-3). В решающей стадии «сине-бело-голубые» уступили ЦСКА (2-4).