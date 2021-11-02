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Спорт
2 ноября 2021  16:35
Cергей Гаврилов

Хавбек «Рубина» среди лучших дриблеров мира

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Международный центр спортивных исследований (CIES) на своем сайте опубликовал список лучших дриблеров сезона. В него попал грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.

В списке значатся два представителя РПЛ. Третье место занял нигерийский форвард столичного ЦСКА Чидера Эджуке. На седьмом месте Хвича Кварацхелия. Первая позиция у Адама Траоре — испанского форварда английского «Вулверхэмптона» (Бирмингем).

Рейтинг составлен по индексу дриблинга — среднему количеству обводок за 100 минут. Траоре набрал 11,24 балла. У Эджуке 9,29 балла, у Кварацхелии— 7,82.

#фк рубин
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