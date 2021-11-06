Хавбек «Рубина» о матче с «Ростовом»: Мы реально мотивированы на этот матч

Корейский полузащитник казанского «Рубина» Ин Бом Хван рассказал клубной пресс-службе об игре на выезде с «Ростовом», которая пройдет 7 ноября.

Хван отметил высокую мотивацию соперника: «Да, они будут мотивированы, но мы мотивированы сильнее, чем они, как мне кажется. Нам также нужно выигрывать эту игру. Затем у нас будет время на подготовку к оставшимся четырем играм первой части сезона. В последних пяти играх в этом году мы должны набрать как можно больше очков, чтобы быть выше в таблице, чем сейчас».

Хавбек отметил улучшение настроения в команде после победы над ЦСКА: «Конечно, мы готовились в хорошем настроении. До последней игры у нас было не лучшее время: команда не могла выиграть 5 матчей подряд. Но после победы над ЦСКА мы в хорошем настроении и верим, что можем обыграть «Ростов». В прошлом сезоне мы обыграли «Ростов» на выезде, поэтому, я думаю, и сейчас можем победить, если будем играть в свою игру».

По мнению Хвана, пауза на матчи сборных никак не повлияет на казанцев: «Нет, это невозможно. Мы полностью мотивированы. Мы профессиональные футболисты, мы должны быть мотивированы на каждую игру, в которой принимаем участие. Мы реально мотивированы на этот матч, и вы увидите это на игре!»