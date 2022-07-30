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Спорт
30 июля 2022  21:00
Cергей Гаврилов

Хавбек «Нефтехимика» забил уникальный гол

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На последних секундах встречи чемпионата первой лиги «Волга» (Ульяновск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) полузащитник гостей Максим Лайкин забил гол, который наверняка будет одним из лучших не только в его карьере, но и вообще в России. 

Такое редко увидишь: хавбек «Нефтехимика» с центра поля перебросил мяч через вратаря хозяев Семена Морозова. Нижнекамская команда взяла верх со счетом 2:0, одержав первую победу в сезоне после проигрыша (0:1) «КАМАЗу» и ничьи (0:0) с «Кубанью».

Нижнекамцы взяли Лайкина в аренду. И 19-летний уроженец Саранска, воспитанник столичного «Спартака-2» забил столь шедевральный гол в первом же матче за «Нефтехимик», хотя в московской команде ему не удалось отличиться ни разу за два сезона. 

#ФК Нефтехимик
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