Хавбек «Нефтехимика» забил уникальный гол

На последних секундах встречи чемпионата первой лиги «Волга» (Ульяновск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) полузащитник гостей Максим Лайкин забил гол, который наверняка будет одним из лучших не только в его карьере, но и вообще в России.

Такое редко увидишь: хавбек «Нефтехимика» с центра поля перебросил мяч через вратаря хозяев Семена Морозова. Нижнекамская команда взяла верх со счетом 2:0, одержав первую победу в сезоне после проигрыша (0:1) «КАМАЗу» и ничьи (0:0) с «Кубанью».

Нижнекамцы взяли Лайкина в аренду. И 19-летний уроженец Саранска, воспитанник столичного «Спартака-2» забил столь шедевральный гол в первом же матче за «Нефтехимик», хотя в московской команде ему не удалось отличиться ни разу за два сезона.