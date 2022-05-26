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Спорт
26 мая 2022  19:11
Cергей Гаврилов

Хавбек Кучаев возвращается из «Рубина» в ЦСКА

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По словам агента полузащитника Константина Кучаева – Александра Клюева, его подопечный, полузащитник сборной России, выступавший на правах аренды за казанский «Рубин», возвращается в ЦСКА.

«Остается ли Кучаев в "Рубине"? Нет, Костя возвращается в ЦСКА», — сказал Клюев изданию «Спорт-Экспресс».

Арендное соглашение между ЦСКА и «Рубином» заканчивается 30 июня 2022 года. Но сезон закончен, казанцы вылетели в первую лигу (ФНЛ) и 24-летний Кучаев возвращается в Москву.

В минувшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за казанцев в РПЛ.

#футбол #спорт #фк рубин
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