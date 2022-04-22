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Татарский мир
22 апреля 2022  11:16

«Хатлар йорты» представил серию из восьми открыток, посвященных Рамазану

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«Хатлар йорты» представил серию из восьми открыток, посвященных Рамазану

Татарстанцы могут выбрать для поздравления родных и близких с Рамазаном открытки «Хатлар йорты», созданные к празднику. Об этом говорится в Telegram-канале магазина.

Серия из восьми открыток, помимо тематики Рамазана, отражает татарский колорит, так как «соединяясь с национальным кодом, [праздник] образует свое неповторимое звучание, которое можно ярко выразить в визуальных деталях». 

«Хатлар йорты» предложил несколько идей для дарения открыток: их можно отправить родным и близким, положить в подарок участникам ифтара или запустить цепочку добра, подарив теплые слова неблизким знакомым.

Ознакомиться с ассортиментом магазина и приобрести открытки можно по ссылке.

Фото: Telegram-канал «Хатлар йорты»

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