Хатип Миннигулов: Когда личность Мавли Колыя была под запретом, я читал о нем лекции

На конференции в Пестрецах профессор КФУ, литературовед Хатип Миннигулов рассказал об изучении творчества Мавли Колыя в советское время. По его словам, в этот период личность татарского поэта XVII века была под запретом.

«В годы, когда личность и наследие Мавли Колыя были под запретом, я читал о нем лекции студентам. Татарский народ имеет трагическую историю. Лишенное своей государственности население Казанского ханства истреблялось, изгонялось к рекам и было вынуждено бежать. Люди искусства, духовенство, поэты спасались бегством. В таких условиях наши деятели старались возродить традиции. В их числе и Мавля Колый приступил к этому делу», — напомнил он на научно-практической и историко-краеведческой конференции «Пестречинский район и бассейн реки Меша: от прошлого к настоящему (этнокультурное развитие, традиции и новации)».

Поэт освоил большую часть прежних достижений и передал их новым поколениям, придав новый колорит и актуальность.

«В его творчестве многое перекликается с нашей современностью: забота о человеке, нравственное воспитание и т. д. Наследие Мавли Колыя изучали Фазыл Туйкин, Габдрахман Сагди, Галимзян Ибрагимов, Шакир Абилов, Марсель Ахметзянов и другие», — отметил спикер.

По словам ученого, кандидатом филологических наук Раифом Мардановым были обнаружены две поэмы Мавли Колыя. «Были включены в учебники. Однако его труды не были должным образом донесены до народа. В учебнике раздел о творчестве Мавли Колыя написан мной», — сказал Хатип Миннигулов.

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов также отметил малоизученность жизненного пути и творческого наследия поэта. «В своих поэмах Мавля Колый воспевает лучшие нравственные качества человека, доброту родителей, любовь к нуждающимся, труду как основе любого достатка. Мы должны увековечить имя великой личности», — считает он.

На мероприятии также присутствовала потомок поэта — доктор социологических наук Лариса Бурганова. «Если взглянем на найденную в 1982 году в Пестречинском районе рукопись, корни моего отца исходят от рода Мавли Колыя. В его творчестве прослеживаются как религиозные мотивы, так и любовная лирика. Спасибо организаторам конференции», — сказала она.

«В Пестречинском районе много археологических, эпиграфических объектов. Творчество Мавли Колыя больше знают за рубежом, а здесь, на его родине, мало кто его изучает. Наше мероприятие — всего лишь первый шаг в изучении его жизни и наследия. Мы знаем его суфийские, психологические и философские взгляды. В будущем планируется конференция на российском уровне», — рассказал председатель Общества татарских краеведов, заслуженный деятель науки РТ Альберт Бурханов.