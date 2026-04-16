Хатип Миннегулов рассказал о влиянии Тукая на татарскую эмиграцию

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доктор филологических наук, профессор кафедры татарской литературы ИФМК КФУ Хатип Миннегулов отметил, что произведения Габдуллы Тукая занимают значимое место за рубежом.

Ученый выступил в рамках Тукаевских чтений – 2026, приняв участие в пленарном заседании конференции «Национальные литературные музеи в культурном пространстве». Затем он выступил на секции «Творческое наследие Габдуллы Тукая в контексте мусульманской и тюркской литератур» с докладом на тему «Габдулла Тукай и татарская литература в эмиграции».

Миннегулов отметил, что человек никогда не покидает родину по собственной воле – на это всегда есть субъективные и объективные причины. Он подчеркнул сложность судьбы татарского народа и напомнил, что еще с древних времен люди уезжали из Поволжья в другие регионы.

По его словам, как писал Исхаки, татары нередко становились «сырьем» для других народов. Особенно широко этот процесс развернулся в начале XX века и после Октябрьской революции.

Ученый подчеркнул, что в начале XX века Габдулла Тукай стал одной из центральных фигур татарской литературы, сумев выйти на уровень, сопоставимый с крупнейшими культурными символами. По его словам, как Ленин ассоциировался с партией, так и Тукай для татар за рубежом стал символом нации.

Эмигрантская татарская среда начала XX века, по его словам, была наполнена национальным духом, а представление о родине формировалось во многом через творчество Тукая. Он отметил, что татары проживали и продолжают жить в Китае, Японии, Финляндии, Турции и странах Европы, где произведения Тукая и татарская литература получили широкое распространение.

Миннегулов рассказал, что в 1990-х годах был поражен, увидев в библиотеке в Анкаре на почетных полках произведения Тукая и татарскую литературу. Он также вспомнил командировку в Хельсинки, где в библиотеке университета обнаружил многотомные издания Тукая, включая как старые публикации, так и современные издания, выпущенные за рубежом.

Ученый привел примеры распространения наследия поэта за границей: в Токио уже в 1927 году выходили татарские книги, а в 1933 году в Восточной Азии было издано шеститомное собрание сочинений Тукая арабским шрифтом. В газете «Милли байрак» публиковались материалы о Тукае и его произведения. Во многих странах, включая Финляндию и Турцию, неоднократно выходили сборники его работ.

В Турции, по словам Миннегулова, перевод всех стихотворений Тукая составил издание более чем на 900 страниц. В Мюнхене также публиковались сборники поэта. Он отметил, что в татарской зарубежной прессе Тукаю всегда уделялось значительное внимание, особенно в памятные даты.

Отдельно он упомянул отношение Габдуллы Тукая и Гаяза Исхаки. По словам ученого, оценки Исхаки в адрес Тукая представляют большой интерес, при этом оба писателя высоко оценивали творчество друг друга.

Миннегулов также обратил внимание на то, что при изучении татарской литературы часто не учитывается ее эмигрантская часть. Он подчеркнул, что историю татарской литературы нельзя ограничивать только рамками страны, поскольку литература зарубежья занимает в ней важное место.

По его словам, в произведениях эмигрантских авторов сохраняются традиции, национальные и религиозные мотивы, характерные для эпохи Тукая и начала XX века, а также художественная выразительность, заслуживающая внимания.

Гульнар Гарифуллина