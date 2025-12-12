Хатип Миннегулов: Надо выдвинуть сериал «Человек уходит – песня остается» на премию Тукая

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доктор филологических наук, заслуженный профессор Казанского университета, заслуженный деятель науки России и Татарстана Хатип Миннегулов считает, что телесериал по повести Мухаммета Магдеева «Кеше китә – җыры кала» ("Человек уходит – песня остается") достоин премии Тукая. Ученый предложил выдвинуть коллектив авторов на Государственную премию РТ.

«Это очень серьезный фильм, режиссер и артисты не следовали слепо лишь тому, что лежит на поверхности, а переосмыслили эту историю в соответствии с нашим временем. Я радовался классической игре актеров. Этот фильм – большое событие в нашей духовной жизни», – сказал он на вечере памяти народного писателя Мухаммета Магдиева в Тукаевском клубе в здании Союза писателей Татарстана.

Хатип Миннегулов также напомнил, что скоро начнется выдвижение кандидатур на главную награду республики в области литературы и искусства.

Дочь писателя Гаухар Хасанова поддержала ученого. «В эту картину вложены силы множества людей, она создана как дань прошлым поколениям. Дух народа, дух семьи очень хорошо показаны в этом сериале. Возможно, нам действительно стоит выдвинуть его на премию Тукая?» – сказала она.

«Семья Шаяхмета, работа режиссера… Конечно, здесь свое мнение скажут компетентные люди, но я хочу заложить эту мысль. Здесь у меня нет личных интересов и быть не может. Папа премию Тукая получил в свое время, у меня же такого намерения нет», – сказала Гаухар Хасанова и поблагодарила всех участников вечера памяти.

Вечер был приурочен к 95-летию со дня рождения народного писателя Татарстана Мухаммета Магдиева. В мероприятии приняли участие режиссер телесериала «Человек уходит – песня остается» Александр Далматов, исполнители главных ролей Ильтазар Мухаматгалиев, Олег Фазылзянов, один из авторов сценария Ильдар Киямов и другие.

Режиссер телесериала – Александр Далматов. Авторы киносценария – Александр Далматов, Ильдар Киямов. Главный оператор – Максим Самсонов. Художники – Булат Гильванов, Салима Аскарова. Композитор – Миляуша Хайруллина.

Главные роли в сериале исполнили Ильтазар Мухаматгалиев, Лейсан Рахимова, Эмиль Талипов, Олег Фазылзянов, Ильсур Хаертдинов, Лейсан Ахмадеева, Зуфар Харисов и др. В проекте приняли участие более ста актеров из 10 театров Татарстана.

Сериал «Человек уходит – песня остается» снят по заказу телеканала «Татарстан-ТНВ» на основе одноименной повести народного писателя Татарстана Мухаммада Магдеева.

Сериал создан при поддержке Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков народов, проживающих в Республики Татарстан и благотворительного фонда «Татнефть».

В сериале события происходят в деревне Кара Чыршы в 1930-1960-е годы и показаны судьбы нескольких поколений людей.

