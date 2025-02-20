фото: rubin-kazan.ru

Турецкий «Хатайспор» отказал «Рубину» в трансфере защитника Ги-Марслена Килама. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Казанцы отправили предложение турецкой команде. В «Хатайспоре» его рассмотрели и в итоге не одобрили сделку, сообщает источник.

Напомним, «Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. В следующем матче подопечные Рашида Рахимова сыграют с «Оренбургом» на сборах в Турции. Встреча состоится 22 февраля в 17:00 по мск.