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На главную ТИ-Спорт 20 февраля 2025 19:03

«Хатайспор» отказал «Рубину» в трансфере защитника

«Хатайспор» отказал «Рубину» в трансфере защитника
фото: rubin-kazan.ru

Турецкий «Хатайспор» отказал «Рубину» в трансфере защитника Ги-Марслена Килама. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Казанцы отправили предложение турецкой команде. В «Хатайспоре» его рассмотрели и в итоге не одобрили сделку, сообщает источник.

Напомним, «Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. В следующем матче подопечные Рашида Рахимова сыграют с «Оренбургом» на сборах в Турции. Встреча состоится 22 февраля в 17:00 по мск.

#фк рубин #премьер-лига #спорт #футбол
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