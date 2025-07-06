Хартли удержит «Локо» на плаву, а ЦСКА ворует Коваленко у «Торпедо». Трансферный гид КХЛ

Текущее трансферное лето не яркое на переходы хоккеистов, но тренерские перестановки готовят много интересных интриг в сезоне. Возвращение Боба Хартли Россию стало таким же громким, как переход Никитина в ЦСКА и создает точку напряжения между «Локо» и ЦСКА. Продолжают армейцы мутить и с обменами игроков, а «Ак Барс» лишь обозначает работу на рынке.





Фото: hawk.ru

Хартли возвращается в Россию, чтобы сделать «Локомотив» снова великим

Внезапно в КХЛ взорвалось там, где никто не ждал – в Ярославле. Хоккейная публика привыкла, что «Локомотив» — это клуб не про взрыв эмоций и не про революционные решения, а про холодный расчёт. Но не в этот раз. В пятницу появилась информация, что ярославцы достигли договорённости о подписании контракта с… обладателем Кубка Гагарина 2021 Бобом Хартли! В штаб канадского специалиста должны войти Жак Клутье и Сергей Звягин, с которыми он уже работал ранее вместе в «Авангарде».

Что же такого громкого в этом событии? Во-первых, Хартли покидал «Авангард» под предлогом, что хочет вернуться на родину и в КХЛ ему больше доказывать нечего. Опустим тот момент, что в то межсезонье «Авангард» как-раз возвращался из комфортного ближайшего Подмосковья в сибирский Омск. Так или иначе, в Ярославле нашли для весовые аргументы для мистера Боба, чтобы ему вернуться в КХЛ и снова поесть борща, который он так здесь полюбил.

Во-вторых, довольно импульсивное поведение президента «Локомотива» Юрия Яковлева прямо-таки кричит, что функционер был очень уязвлен внезапных уходом Игоря Никитина из команды, и теперь он готов сделать всё – хоть вернуть любой ценой уехавшего «с концами» канадского специалиста – лишь бы уделать «бывшего» и оставить его с носом.

Борьба между ЦСКА и «Локомотивом» будет весьма нешуточной. Пожалуй, это должно быть одной из главных интриг предстоящего сезона наравне с «Зелеными дерби» (тем более, что с уходом Уфы в тень они рискуют сдуться).

Фото: пресс-служба ХК «Локомотив»

Любопытно и как сработаются мистер Хартли и строптивый Александр Радулов. Все-таки канадец из тех тренеров, которые могут серьезно надоесть своей методикой. Некоторые из хоккеистов «Авангарда» признавались, что специалист на второй год в Балашихе буквально «душил» их. Как показывает практика, Радулов срабатывается далеко не со всеми тренерами. Никитин точно знал, как обращаться с таким сложным характером. А вот предстоящее взаимодействие Боба Хартли и Радулова пока что видится потенциально взрывоопасным.

Коваленко в ЦСКА. Очередной мутный трансфер ЦСКА

Пожалуй, самый странный обмен в нынешнее трансфертное окно совершили ЦСКА и «Трактор». В результате обмена «армейцы» получили права на форварда Николая Коваленко, а взамен нижегородцы получили нападающего Егора Соколова.

Разговоры о таком исходе событий ходили давно, правда ранее в различных источниках утверждалось, будто «Торпедо» за права на свою доморощенную звездочку получат «ничего». Егор Соколов, конечно, лучше чем ничего, но равноценным обменом это не назовешь. После стольких непонятных лет в АХЛ Егору ещё потребуется время для освоения на Родине, и не факт, что он заиграет в Континентальной лиге.

Николай Коваленко, проведший сезон в НХЛ котируется, конечно, выше. Вряд ли при адекватных и равных возможностях отстаивать свои права для всех команд в КХЛ, «Торпедо» так просто отдало бы талантливого форварда в обмен на «кота в мешке».

Следует признать, что «мутные» трансферы становятся визитной карточкой ЦСКА в последнее время. Еще свежа в памяти история Ивана Федотова, которого разными способами (весьма сомнительными) пытались удержать в ЦСКА. А когда вратарь вернулся стал «армейцем» после года службы в армии, просто бойкотировал сезон и сыграл сильно ниже ожидаемого.

Фото: hctorpedo.ru

Неприятный осадок до сих пор остается от истории, когда ЦСКА пользуясь своим положением высшей в иерархии в системе команд забирал из «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова и Ивана Дроздова.

Впрочем, сам Коваленко тоже не слишком стремился домой. Не прельстила его и очень неплохая зарплата, которую предлагало «Торпедо». Так что, не в одном ЦСКА дело.

«Ак Барс» разродился на трансферы, но лучше бы и дальше молчал на рынке

На минувшей неделе наконец-то разошелся на трансферы казанский «Ак Барс», молчавший на рынке больше месяца. Вот только трудно заявить, что казанские болельщики остались довольны. Три подписания совершил Марат Валиуллин, но каждый из них – скорее закрытие дефицитных «дыр», чем реальное усиление.

Во-первых, «Ак Барс» взял сразу двоих канадцев – защитника Уайатта Калинюка и нападающего Брэндона Биро. А под конец недели «добил» подписанием своего бывшего - Михаила Фисенко. Последний, уже было, завершал карьеру, но на горизонте появилась вернувшаяся в КХЛ «Лада» и спасла форварду карьеру. Да, 10 миллионов за силового центра – не велика цена, но пока что непонятно, в какое звено его определять и чье место займет возрастной форвард.

Фото: ak-bars.ru

У двух легионеров бэгкраунд не самый впечатлительный. Да и вообще обоих нашел даже не Валиуллин, а Игорь Варицкий, который собирался привезти хоккеистов в подмосковный «Витязь». Клуб Варицкого приказал долго жить, функционер чуть было не оказался в «Ак Барсе» на позиции менеджера по работе на иностранном рынке. В итоге его перетянул к себе Александр Крылов в «Куньлунь». Ну не пропадать же добру, и хоккеисты все-таки доехали в Казань. В общем, пока личных заслуг у Валиуллина нынешним летом – кот наплакал.

Зарплаты новичков не самые тяжелые. Биро должен заработать в «Ак Барсе» 35 миллионов рублей за сезон. Уйатт Калинюк – 40 миллионов рублей. Примерно столько им давал и «Витязь». Стоимость, на первый взгляд, вполне соразмерна ожиданиям. Вряд ли можно рассчитывать, что это готовые лидеры, которые будут решать исходы матчей.

В целом же можно констатировать, что пока «Ак Барс» ничего не предпринимает, чтобы усилиться перед предстоящим сезоном. Скорее углубляет состав, затыкает дырки после ухода нескольких хоккеистов. Если Валиуллин продолжит действовать на рынке в том же духе, ни на что кроме вылета на той же второй стадии Кубка Гагарина рассчитывать болельщикам не придется.