Хартли — о Радулове: «Большой ребенок, играющий во взрослую игру»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мнением о совместной работе с нападающим ярославского клуба Александром Радуловым.

Канадский специалист заявил, что, несмотря на непростой характер форварда, его энергия приносит команде больше пользы, чем проблем.

Отвечая на вопрос, трудно ли контролировать 40-летнего ветерана, Хартли отметил, что с Радуловым нужно просто научиться сосуществовать: «В игре бывают моменты, когда кажется, что вулкан вот-вот взорвётся. Но в его энергии гораздо больше позитива, чем негатива» .

По словам тренера, он подходил к работе с Радуловым прагматично: если плюсов от игрока больше, чем минусов, его нужно выпускать на лед.

Хартли также рассказал, что коллеги из Северной Америки часто звонили ему и спрашивали, не изменился ли Радулов. «Я отвечал: "О, да". И знаете что? Стало забавно, мне звонили три или четыре тренера из Северной Америки, или даже игроки, которые играли с Раду, и спрашивали: "Как он?"» — цитирует Хартли сайт КХЛ .

Сам тренер сравнил форварда с большим ребенком: «Я так думаю, но он большой ребенок, играющий во взрослую игру».