Хартли безжалостен к бывшим: «Локомотив» снова в финале, а «Авангард» вновь едет домой

Сегодняшний вечер в Ярославле навсегда войдет в летописи КХЛ как момент абсолютного хоккейного безумия и торжества железной воли. Седьмой матч между «Локомотивом» и «Авангардом» повторил сюжет прошлогодней баталии, когда серия растянулась на семь матчей, а решающая игра определила победителя в овертймах. Но на этот раз серия «Локомотива» и «Авангарда», ставшая уже классикой КХЛ официально став самым продолжительным седьмым матчем в истории лиги.

«Эти наши игры с «Авангардом» – это вообще лучшее, что может быть в хоккее», – делился на эйфории от победы автор победного гола в ворота Омска Максим Березкин в послематчевом флэш-интервью.

Омичи были максимально близки к тому, чтобы сотворить сенсацию. Однако нынешний «Локомотив» при Бобе Хартли — это команда, которую почти невозможно заставить паниковать. Хартли снова встретился со своим бывшим клубом, которому когда-то принес чемпионство, и в очередной раз доказал, что его система работает безотказно. Подопечные канадского специалиста упорно гнули свою линию, демонстрируя ту самую дисциплину, которая позволяет выжимать результат, когда силы уже на исходе.

Его нынешний коллектив в Ярославле — это идеальный сплав опыта и системности, где каждый исполнитель четко осознает свою роль в общем механизме.

Даже первая (!) за нынешний плей-офф шайба в исполнении прошлогоднего героя Ярославля Егора Сурина пришла ровно в тот самый момент, когда «Локомотиву» был необходим этот самый спасительный гол, в итоге ставший судьбоносным. Как бы метафизически это ни звучало, но по итогу серии сложилось чувство, что Боб Хартли все знал заранее и спланировал ровно так, как и должно было сыграть. Маг, не иначе.

Мы стали свидетелями настоящей истории, и то, как подопечные Хартли переламывали ход этого затяжного поединка, заставляет с замиранием сердца ждать решающей битвы за главный трофей КХЛ.

Для ярославского клуба этот триумф имеет историческое значение. Три попадания в финал Кубка Гагарина подряд — достижение, которое ставит текущий созыв «Локомотива» в один ряд с величайшими хоккейными династиями.

Для «Авангарда» же эти противостояния с «Локомотивом» уже стали Днем сурка. Очередной седьмой матч серии против «Локомотива» обернулся для «ястребов» болезненным дежавю: поражение 4:3 в изнурительной серии. Омичи снова покидают плей-офф на берегах Волги, и теперь встает вопрос, какое будущее у Ги Буше в «Авангарде»? За полтора сезона он добиться конечной точки так и не сумел.

Теперь нас ждет финальная серия «Локомотива» и казанского «Ак Барса», где Ярославль может оказаться в ловушке – слишком много эмоций было отдано в этой серии. Удастся ли собрать их к серии с Казанью?