Харламов о закрытии Comedy Club: Это просто новый этап в развитии проекта

Комик Гарик Харламов заявил, что никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется.

«Всё, что происходило — это просто новый этап в развитии нашего проекта», - написал он в своем телеграм-канале.

Харламов добавил, что Comedy Club – это проект, который всегда идет вперёд и развивается, адаптируется к новому времени.

«Каждый сезон мы экспериментируем, обновляемся, придумываем новые форматы и шутки, чтобы проект оставался таким же ярким и актуальным, как и в самом начале», – сообщил юморист.

Он подчеркнул, что к концу подошел именно прошедший этап, но это не финал самой программы, а лишь начало «новой главы».

Ранее комик в интервью журналисту Надежде Стрелец говорил, что пора Comedy Club в следующем сезоне представить зрителю новый формат.

«То есть мы постараемся как-то его (шоу – прим. «Т-и») пере изобрести. Взять все самое лучшее из того, с чего мы начинали, но при этом не потерять наработки за эти годы. Будет иначе все: начиная от декораций до костюмов, резидентов в этом году мы увидим новых», – сказал Харламов.