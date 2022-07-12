Харизма лидерства и мясо из пробирки: о чем молодежь спросила Минниханова и Маганова

В чем секрет харизматичного лидера, как выстроить управленческую систему и не планирует ли «Татнефть» производить искусственное мясо, выращенное с помощью стволовых клеток? Такие вопросы задали участники III международного нефтегазового молодежного форума в Альметьевске экспертам из политической, экономической и других сфер.

Так, Президента Татарстана Рустама Минниханова участники попросили рассказать о секретах лидерства и правильной работе с подчиненными.

«У доброго начальника ничего не получится. Нужно быть справедливым. Добрым можно быть с детьми в детском саду, в работе нужно быть требовательным. Если тебе скажут, что будут стараться, нужно ответить, что нужно сделать. Иначе результата не будет. А для того чтобы решать амбициозные задачи, иногда нужно быть и очень жестким», — ответил руководитель республики.

Он подчеркнул, что важно делать ставку на молодых специалистов. При этом нужно давать им определенную образовательную программу, и тогда, через два-три года будет готов хороший работник.

Минниханов добавил, что для того, чтобы стать хорошим руководителем, нужно иметь хороших учителей. По его словам, многое он почерпнул, работая с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.

Генеральному директору ПАО «Татнефть» Наилю Маганову задали вопрос о биотехнологиях в добыче нефти, а также сокращении выброса углекислого газа в атмосферу.

«У нас уже работает проект по биотехнологиям. Мы собираемся размещать его на одном из наших газоперерабатывающих заводов, где метан будет преобразоваться в витамины и белки. Пока у нас есть разрешение только на кормление им рыб», — заявил Маганов.

Его спросили о сторонних проектах компании, в частности о том, не собирается ли ПАО производить искусственное мясо, выращенное с помощью стволовых клеток. Однако Маганов отметил, что он сторонник традиционного выращивания мяса и подобных инициатив у «Татнефти» нет.

Своей историей успеха поделился с молодежью и председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин.

«Очень важно наличие команды, круга людей, которые тебя поддерживают. Но ключевым фактором должно стать собственное желание что-то преобразовать и менять. Всегда есть сферы, где вы будете не просто работать, но и постоянно учиться. Если вы хотите чего-то достичь, то нужно этим делом гореть», — поделился он.

Во встрече также приняли участие эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Ирина Гайда и директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Крюков.