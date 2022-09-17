«Характер народа – в его сказках»: вспоминая ученого и педагога Равиля Хадиева

Ушел из жизни ученый и педагог КФУ, основатель и автор названия лагеря «Сэлэт», участник многих языковых проектов Равиль Хадиев. В память об этой неординарной личности и настоящем патриоте своего народа, «Татар-информ» вспоминает его интервью и высказывания в СМИ.

Равиль Хадиев в начале 90-х организовал первые лагеря для одаренных детей, из которых развился большой проект «Сэлэт», сам же и придумал название этой молодежной организации. Преподаватель высшей школы информационных технологий и информационных систем КФУ, педагог, подготовивший десятки победителей всероссийских и международных олимпиад по программированию. 17 августа ему исполнилось 70 лет.

Равиль Хадиев Фото: vk.com

«В сказке “Камыр батыр” – самый яркий пример татарской модели общества и отношений в нем»

Ученый инициировал и вместе с единомышленниками реализовал множество информационных проектов в сфере татарского языка. Отдельным объектом его интереса были народные сказки - он в них находил закономерности, объясняющие главные качества и историю народов.

В материале «Характер народа - в его сказках», опубликованном в июльском номере газеты «Халкым минем» (2016) ученый рассказывает, чем отличаются татарские и русские сказки:

«Когда у меня появились дети, и я начал читать им сказки разных народов мира, то понял некоторые закономерности в сказках. Татары, русские - это народы со своей государственностью, а значит, у каждого из них были некие законы, которые служили основой единого общества. И я обнаружил две закономерности, определяющие сущность нашего татарского народа. Для меня главная татарская сказка - это “Камыр батыр”. В ней я увидел самый яркий пример татарской модели общества и отношений в этом обществе. Главный герой, его характер, его взаимодействие с окружающими и с другими героями сказки наиболее полно отражают черты татарского народа. Первое - это тюркское содержание, то есть, татары - тюркский народ, и в татарах есть черты, характерные всем тюркским народам. В первую очередь, это единство, сплоченность. Человек - не отдельная единица, он живет в обществе таких же, как он, взаимодействуя с другими членами общества, помогая друг другу, действуя сообща.

Вспомним сюжет сказки “Камыр батыр”. Главный герой - мальчик с необычными способностями. Он идет на улицу, играть со сверстниками, но поскольку растет быстро, становится сильным, то легко побеждает их в детских играх. Соседи начинают на него жаловаться, и Камыр батыр, оставив детские игры, отправляется в путешествие, познавать мир за пределами своей деревни. В этом путешествии он встречает таких же, как он сам, людей со “сверхспособностями” - юношу, который может бегать очень быстро, а также стрелка, который может попасть в мельчайшую цель с дальнего расстояния. Герои сказки становятся друзьями, и объединившись, вместе начинают преодолевать возникающие на их пути препятствия. Тут же появляется раздел обязанностей.

Для сравнения - типичный сюжет в сказках других народов. Там уже другая модель отношений. Например, есть три брата. Но они и не думают объединяться ради общей цели, они готовы уничтожить друг друга даже ради пустяка. Примерно такую ситуацию видим в сказке про Иванушку дурачка. Эгоизм выходит на первый план. Когда есть эгоизм, государство построить сложно. Но обнаруживается, что в этих сказках работает другой закон - “ты - мне, я - тебе”. Именно так происходит в сказке “По щучьему велению”: когда герой освобождает Щуку, она начинает ему во всем помогать. В других сказках такой обмен услугами происходит между героем и другими животными, например, орлом или медведем».

В материале «Характер народа - в его сказках», опубликованном в июльском номере газеты «Халкым минем» (2016) ученый рассказывает, чем отличаются татарские и русские сказки Фото: tatarlar.uz

В некоторых русских сказках можно увидеть историю Казанского ханства, убежден Равиль Хадиев. Об этом он говорит на видео, размещенном им в 2020 году в социальной сети «ВКонтакте»:

«В каждой сказке, помимо увлекательного сюжета, заложено какое-то сказание, легенда. Габдулла Тукай тоже пишет, что бабушка ночами его убаюкивала рассказами (“хикәят”). В народных сказках заложены или воспитательные элементы, или же история. Если сказки «Камыр батыр», «Гөлчәчәк» имеют воспитательную функцию, то в сказке «Таңбатыр» читается история. В русских сказках «Бой на Калиновом мосту», «Змей Горыныч», «Кощей Бессмертный» мы можем увидеть историю Казанского ханства. Слово “Кощей” происходит от тюркского слова «кошчы» (кош - птица) и этот персонаж означал татарского хана или эмира. Ханы, эмиры обычно ходили с ручным орлом, поэтому они были “кошчы”. Василиса – это татарское имя Василя. Если перевести на татарскую историю, то это Сююмбике. Змей Горыныч – это Елан-тау (Зилантова гора, дословно “змеиная гора”). Первые столкновения произошли у Зилантова монастыря. Через Казанку был проложен Калын купер (толстый мост), в сказках он преподносится как “Калинов мост”», – рассказывает Равиль Хадиев.

«Сингапурская система нам не подходит»

Еще одна видеозапись, опубликованная в ВКонтакте, называется “Уйланулар” (“Размышления”), она вышла в 2020 году. Интервью продолжительностью 2,5 часа, предположительно, снято для личного архива ученого.

«Мама моего отца - моя бабушка Сагадат была абыстай, преподавала в медресе. У нас обычно “абыстай” понимают как “жена муллы”, а это не так, абыстай - это учительница. Когда в 1927 году татарский язык перевели на новую графику, бабушка перестала преподавать. Она не захотела переходить на новый алфавит и продолжала использовать арабскую графику. Поскольку она так и не освоила кириллицу, в ее паспорте, несмотря на то, что она учительница, поставили отметку “неграмотная”», – рассказывает ученый о своей бабушке.

«Раньше в вузы приходили сильные и среднего уровня знаний абитуриенты, а слабые не могли поступить. Сейчас же, с введением платного обучения, половина студентов имеют знания ниже среднего» Фото: vk.com

Говоря о проблемах высшего образования, Равиль Хадиев называет среди них платное обучение.

«Раньше каких-либо сложностей не было, но в последние 5-7 лет многое изменилось. Раньше в вузы приходили сильные и среднего уровня знаний абитуриенты, а слабые не могли поступить. Сейчас же, с введением платного обучения, половина студентов имеют знания ниже среднего. Теперь возникает вопрос: кого же учить? Если учить сильных, платники отстают. От нас требуют учить слабых, поскольку они приносят деньги. Если заниматься ими, времени на сильных не остается. В итоге, способные студенты или начинают лениться, или же устраиваются в какую-нибудь фирму и перестают ходить на занятия. Вот такое раздвоение очень неудобно.

Через пару лет часть платников все равно отсеивается. Обычно из группы из 40 человек десять или пятнадцать бросают учебу. Получается, что мы их зря учили, и они сами впустую провели столько времени.

У нас сейчас хвалят сингапурскую систему. Я ее изучил. Там тоже люди против такой системы, но поскольку она приносит деньги, не отказываются. У них ЕГЭ состоит из трех этапов. Первый этап ребенок проходит в четвертом классе. После него он уходит или по направлению рабочего, или интеллигента. В девятом классе те, кто пошел по направлению интеллигента, выбирают или творчество, или профессию инженера. И вот ребенок дошел до 12 класса. Если он не смог набрать достаточно баллов для поступления по выбранному направлению, что он может сделать? Если нет денег на платное обучение, значит, он остается без работы, потому что он не учился на рабочего. Поэтому население против. Я считаю, что нам эта система не подходит. У нас своя система обучения была хорошая», – говорил Равиль Хадиев.

«Предлагались разные варианты названия для лагеря. Кто-то предложил назвать “Талант”. Я сказал, пусть будет на татарском - “Сәләт”, и это название осталось» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Среди основных 14 языков в мире есть и татарский язык»

Равиль Хадиев вспоминает первые годы образования молодежной организации “Сәләт”.

«В 1985 году я начал проводить олимпиады по информатике. Тогда же организовал лагерь по изучению информатики для одаренных детей. Первый сбор проходил в 1989 году в Елабуге. Мы набрали около четырех десятков детей. Их обучали студенты. Там же наши студенты писали программы для завода «КамАЗ». Лагерь был организован и в следующем году. В 1991 году в стране началась инфляция, цены подскочили в разы. Мы не смогли поехать. В том году лагерь провел Сабинский район. В 1993 году - Балтасинский. В том же году директор школы в Арске по фамилии Гайнутдинов в нашем формате провел лагерь в Арске. Мы с ним поговорили, и решили, что такие лагеря надо проводить в республиканском масштабе. Джаудат Сулейманов нашел деньги, и с 1994 года он начал на республиканском уровне проводить в Арске. Туда приезжали школьники - победители олимпиад по разным предметам. Около сорока детей из Арска одной группой приезжали днем, а около семидесяти детей из разных районов жили в лагере.

Предлагались разные варианты названия для лагеря. Кто-то предложил назвать “Талант”. Я сказал, пусть будет на татарском - “Сәләт”, и это название осталось. Когда лагерь сформировался, далее работой по его организации руководил Джаудат Сулейманов», – говорит основатель проекта “Сәләт” Равиль Хадиев.

Ученый также объясняет, почему татарский язык достоин называться одним из великих языков в мире.

«Если коснуться вопроса изучения татарского языка, у нас не хватает информации, разъяснения людям о мощи нашего языка. В мире есть 14 основных языков. Зная их, можно общаться во всем мире. Среди них - шесть европейских языков, русский язык, а из тюркских языков указан татарский. Почему не турецкий? Турецкий язык существует шесть веков, а татарский язык живет уже двадцать веков. Татарский язык более совершенен, чем турецкий».

Автор: Рифат Каюмов; intertat.tatar; перевод с татарского