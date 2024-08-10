Характер команды и очередная ошибка Вуячича: как «Рубин» сумел забрать ничью в Ростове

Первый тайм – кошмар, второй – куда лучше

Начало сезона 2024/2025 для команды Рашида Рахимова ожидаемо складывается непросто. После яркой и уверенной победы над «Пари НН» в первом туре (4:2) «Рубин» забуксовал и за три крайних встречи добыл всего одно очко. Особенно досадным для казанцев из двух поражений оказался недавний проигрыш «Химкам» – 2:3.

Коллектив Рахимова на старте сезона производит двоякое впечатление. «Рубин» в августе – это команда-вспышка, клуб-искра, который в одном матче за короткий промежуток может как стремительно озариться, так и быстро потухнуть. Казанцы не выступают на стабильном уровне все 90 минут игры. Провальные отрезки матчей «Рубин» чередует с весьма удачными.

Так случалось в двух последних встречах казанцев. В первом тайме матча с «Химками» подопечные Рахимова полностью контролировали ход событий и по-хорошему должны были уходить на перерыв с запасом в более чем один мяч. Но во втором академическом часу у «Рубина» все откровенно сломалось, и своими руками и ногами казанцы отдали победу подмосковной команде.

В матче с «Ростовом» поклонники казанцев снова увидели два полярных тайма. В стартовые 45 минут на поле была только одна команда – хозяйская. Подопечные Валерия Карпина уверенно терзали штрафную соперника, много владели мячом и что самое главное – часто били по воротам. Пусть и неточно, но на регулярной основе. Со временем количество всегда переходит в качество.

Агрессивные осады ворот «Рубина» с первых минут позволили открыть счет «Ростову» уже на 14-й минуте матча. Причем реализовали хозяева предельно примитивную комбинацию. Осипенко навесил с правого фланга, Роналдо скинул на дальнюю штангу, а Глебов замкнул – все гениальное просто. К слову, недоглядел за Данилом в голевом моменте защитник Игор Вуячич. По злому року судьбы черногорец снова стал виновником пропущенного гола «Рубина», повлиявшего на исход встречи.

После забитого мяча «Ростов» не закрылся и продолжил вплоть до конца первого тайма давить. В моменте разница ударов хозяев и гостей составила десять к одному. «Ростов» был на две головы сильнее «Рубина».

Тем не менее, во втором тайме казанцы перехватили инициативу. Рашид Рахимов нашел в перерыве нужные слова, его команда побежала и стала доставлять регулярные неприятности обороне «Ростова». Гол Даку, хоть и с пенальти, но логично вытекал из хода матча.

«Команда проявила характер»

Закономерна ли для ростовчан ничья в матче с «Рубином»? Возможно, по истечении 90 минут довольствоваться они хотели бы тремя очками, а не одним. Моменты для взятия ворот у хозяев во втором тайме были. Вспомнить хотя бы эпизод, когда в последние мгновения встречи полузащитник «Рубина» Олег Иванов выбил мяч из пустых ворот и спас команду.

«Ростов» оставил по своей игре более цельное впечатление. «Рубин» вновь порадовал отдельными отрезками встречи, что и отметил после матча главный тренер казанцев.

«Во втором тайме выглядели совершенно по‑другому. Были более активными в отборе. В первом тайме позволяли много моментов, когда соперник доставлял мячи в штрафную и подходил к штрафной на расстоянии 25–30 метров. Во втором тайме стали играть более активно. Более качественно вели борьбу и контролировали мяч, отсюда и результат. Если брать по второму тайму, то возле наших ворот почти не было никаких ситуаций, только за счет навесов и передач, а все остальное было нормально. Неплохой второй тайм, команда проявила характер», – цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Атака «Рубина» задохнется без Даку?

Второй сезон подряд у «Рубина» будет преобладать «Дакузависимость». Если в прошлом году с момента перехода албанцу требовался определенный промежуток для адаптации в новой команде, то в текущем сезоне нападающий разрывает уже с первых матчей.

В стартовых трех играх чемпионата у Даку уже 3+2 по системе гол плюс пас. Албанец тащит на себе все нападение «Рубина». Сила Мирлинда не только в его габаритах и голевом чутье. Даку хорош на совершенно разных участках поля и может исполнить несколько амплуа нападающего – забежать на скорости, продавить в штрафной, зацепиться за верховой мяч. Можно смело сказать, что без албанца атака казанцев просто задохнется и будет абсолютно неэффективной.

Возвращаясь к разговору о возможной продаже Мирлинда, нельзя лишний раз не подчеркнуть, что отпустить форварда куда-либо менее чем за 10 млн евро, – совершенно бессмысленно для «Рубина».