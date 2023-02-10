«Характер гел алга – всегда вперед»: в «Хазинэ» открылась выставка Рабиса Саляхова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, открылась выставка народного художника Татарстана Рабиса Саляхова «Милли көйләр эзеннән» ( «По следам национальных мелодий»). Живопись, изящная искусная графика и несколько образцов керамики из раннего творчества – всего около полусотни работ художника-керамиста собраны в двух залах галереи.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Творчество еще раз подтверждает звание Рабиса Саляхова – народный художник. Мастеров, которые работают именно в народной теме, у нас немного. Приятно осознавать, что Рабис Магалимович продолжает эту линию, не останавливается на достигнутом, потому что имеет характер, как говорят, гел алга – всегда вперед. Министерство вас с этой выставкой поздравляет», – сказал на вернисаже заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Председатель Союза художников России в РТ Анатолий Крылов отметил, что Рабис Саляхов – прекрасный композитор (его живопись и графика выполнены узнаваемым свойственным художнику почерком и своеобразны по цвету), а также цельный по характеру и искусству человек и мастер. С пожеланиями дальнейшего процветания в творчестве он вручил художнику от Союза «небольшой лист (благодарность – прим. Т-и), согретый теплом и сердцем» соратников по ремеслу.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Символические подарки – двусторонний скотч, тюбетейку и чистый холст – Рабису Саляхову от Елабужского музея-заповедника преподнес завотделом культурно-массовых мероприятий Валерий Зотин. В Елабуге, а также в Набережных Челнах, художник, родившийся в башкирской деревне, жил и работал большую часть своей жизни. Но уже лет пять, как Рабис Саляхов – житель Казани.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На выставке собраны произведения, созданные им преимущественно за последние 10 лет по мотивам таких татарских народных песен как «Рушан йолдыз» (пер. с тат. – «Звезда Рушан»), “Тәфтиләү” (пер. с тат. – «Тафтиле»), «Сиблә чәчем» (пер. с тат. – «Мои развевающиеся волосы»), «Казан сөлгесе» (пер. с тат. – «Казанское полотенце») и другие. Выставка приурочена к 65-летию Рабиса Саляхова, которое он отметил ближе к концу года – 10 декабря, и организована в рамках Года народных культур и традиций в Татарстане.

Выставка будет доступна в «Хазинэ» до 12 марта.