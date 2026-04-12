Характер «Ак Барса» и кризис Квартальнова: почему «Динамо» летит уже 0-2 в серии

«Ак Барс» в голливудском матче против минского «Динамо» сумел вырвать победу со счетом 5:4. Гости отыгрались в концовке третьего периода, а потом и забрали игру в овертайме. Как казанцы продолжают рушить прогнозы экспертов - в репортаже «ТИ-Спорта» из Белоруссии.





Фото: ak-bars.ru

Праздничная церемония к тысячному матчу Стася в КХЛ

Двумя днями ранее «Ак Барс» выполнил свой план-минимум на минские матчи против «Динамо». На глазах у президента Белоруссии Александра Лукашенко казанцам удалось одолеть «зубров» с минимальным преимуществом. Встреча завершилась со счетом 2:1, а сам хоккей не порадовал событийностью моментов и голевых эпизодов.

В каком-то смысле минчане могли по окончании прошлой игры сетовать на невезение. Но ведь везет тому, кто везет, да и «Ак Барс» по-хоккейному был сильнее своего оппонента.

Но то дела прошлых дней. Второй матч в Минске сопровождался не менее значительным событием, чем личный визит на игру первого лица Белоруссии. Капитан «Динамо» и настоящая легенда команды Андрей Стась проводил за минчан свой тысячный матч в КХЛ. Стась оказался пятым участником клуба «1000» среди игроков после Шипачева, Каблукова, Плотникова и Бирюкова, а также первым белорусским хоккеистом, достигшим этой отметки. Чествовать 37-летнего капитана «Динамо» приехал президент лиги Алексей Морозов. Кроме того, на импровизированную сцену на льду вышла семья нападающего.

Свои поздравления Стасю записали именитые экс-партнеры форварда: Алексей Протас, Наиль Якупов, Сергей Широков, Антон Бурдасов. Теплые слова, транслировавшиеся на видеокубе, сказал и тренер Боб Хартли, с которым хоккеист выиграл Кубок Гагарина в «Авангарде» в 2021 году.

Во время чествования под своды арены подняли именной баннер с изображением Стася. Пафос мероприятия зашкаливал, и казалось, что при таком поводе минчане просто не могут отдать второй матч «Ак Барсу».

«Ну… не ожидали такого начала»

Но за что мы любим спорт, так это за неожиданность. Хоккейному богу вообще все равно, кто и почему заслужил победить больше. Все решает исключительно игра.

И «Ак Барс» второй раз за неделю подпортил праздничную атмосферу на «Минск Арене». Ударное начало вывело казанцев на комфортное преимущество уже в дебюте первого периода. Заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко и Степан Терехов. На 10-й минуте одному из лидеров атаки «Динамо» Алексу Лиможу удалось реализовать большинство и сократить разницу в счете, но - ненадолго. На 16-й минуте Александр Барабанов вновь вернул комфортный перевес «Ак Барсу».

«Ну… не ожидали такого начала. Блин, «1 в 0» в начале пропустили. Дали такой шанс, ушли на перерыв с «минус два». Понятно, что команда [соперника] была заряжена. Рикошеты тоже в пользу этих ребят. Наверное, они заслужили», – негодовал после матча наставник минчан Дмитрий Квартальнов.

«Динамо» в минувший вечер играло очень нервозно, с отчетливыми нотками мандража. Особенно это проявлялось в первом периоде, когда хозяева на протяжении нескольких минут элементарно не могли вывести шайбу из своей зоны. Потом «Ак Барс» отпустил вожжи, передал инициативу «Динамо», но минчане к концу второго периода так и не смогли хотя бы еще раз распечатать ворота Тимура Билялова, который вот уже второй матч смотрится намного увереннее своего визави Зака Фукале.

Вполне возможно, «Ак Барс» спокойно довел бы матч до победного в третьем периоде, если бы на казанцев не свалилась бесконечная по ощущениям череда удалений. Только на одном Виталии Пинчуке гости трижды заработали двухминутные штрафы.

От переусердия ли в эпизодах, или же от большого желания, - не до конца понимает даже Анвар Гатиятулин. Но ведь многочисленные одна за другой «двухминутки» в штрафном боксе стали переломным этапом в матче. Реализовав большинство на 46-й минуте усилиями Сергея Кузнецова, «Динамо» воспряло духом, побежало вперед, серьезно превосходя в движении хоккеистов «Ак Барса».

Шайба Пинчука, восстановившая паритет во встрече, вытекала из хода игры. После третьего гола хозяев Гатиятулин был вынужден брать тайм-аут, чтобы успокоить своих подопечных.

«Надо было не уйти в эмоции, а правильно сыграть. Хорошая черта, что мы правильно отреагировали на эти моменты», - раскрыл детали тайм-аута главный тренер «барсов».

От ликования до гробовой тишины

Четвертая шайба «Динамо» от Сэма Энаса за 70 секунд до конца третьего периода должна была приговорить «Ак Барс». Однако казанцы в лучших традициях голливудского фильма сумели отыграться. Блестящее голевое чутье продемонстрировал Артем Галимов, вовремя оказавшийся на пятаке.

Трибуны «Минск-Арены», буквально минуту назад ликовавшие от счастья, погрузились в гробовую тишину. Никто не верил в то, что победа вот так издевательски может уйти из-под носа.

Но за «Ак Барс» сыграл тот фарт, о котором так часто принято говорить в плей-офф. Без него невозможно достичь больших побед. И вот этого фарта сейчас явно недостает команде Квартальнова. Последнего часто именуют «некубковым» тренером за то, что в регулярке его игроки, как правило, феерят, а в плей-офф затем растворяются.

Сложно сказать, почему так получается. Но будто бы психологическая нестабильность наставника передается игрокам. «Ак Барс» вышел на овертайм заряженным, с большим желанием победить. В дополнительную двадцатиминутку казанцы лучше давили, постоянно баррикадировали минчан в чужой зоне и, как следствие, были вознаграждены. Гол Нэйтана Тодда на добивании впервые в сезоне вызвал бурную радость у Гатиятулина. Так ярко обычно сдержанный наставник «Ак Барса» не радовался давно.

Казанцы перевернули в свою пользу абсолютно проигранную в третьем периоде игру. Это ли не чемпионский менталитет, позволяющий команде замахнуться на победу в Кубке Гагарина? Разумеется, слова громкие, но ведь «барсы» заслужили вести 2-0 в серии после минских матчей.

Квартальнов раскритиковал церемонию чествования Стася

На Дмитрия Квартальнова во время пресс-конференции было больно смотреть. Тренер судорожно искал оправдания и объяснения этому поражению. В конце концов центром негатива специалиста стала та самая церемония чествования Андрея Стася.

«Я уже сказал вот этому молодому человеку (пресс-атташе «Динамо») насчет этого. У нас здорово с церемониями. Может быть, в Казани тоже разрешат провести? Понятно, что Андрей - хороший парень. Но такие моменты лучше делать после игры. Но это не оправдание», - жестко ответил Квартальнов на вопрос корреспондента «ТИ-Спорта».

Теперь «Динамо» предстоит совершить тяжелейший камбэк в Казани, чтобы продолжить серию. Но способны ли на это подопечные Квартальнова? «Ак Барс» наверняка сделал правильные выводы после прошлогодней серии с московским «Динамо».

Казанцы уверены в себе и сейчас назло критикам будто бы готовы отправить минчан в скорый отпуск.

«Я не хочу уделять внимание этим экспертам, они не играют в хоккей. Мы просто делаем свою работу. У «Динамо» отличная команда, они готовятся к каждой игре, как к седьмой. Мы же будем дальше выходить и биться», - отметил нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».