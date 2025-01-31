Ханты-Мансийск может войти в сеть творческих городов ЮНЕСКО - власти подадут заявку

Губернатор Югры Руслан Кухарук поучаствовал в собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО под председательством главы МИД России Сергея Лаврова, пишет портал Ugra-news.

Лавров отметил, что российские регионы взаимодействуют на площадке ЮНЕСКО, добавив, что работа Югры в данном направлении соответствует национальными интересами страны. Так, в Югре каждый год под эгидой ЮНЕСКО проводят международные экоакции «Спасти и сохранить», IT-форум, где участвуют страны БРИКС и ШОС, фестиваль ремесел коренных народов мира и другие события.

По словам Кухарука, организация таких мероприятий помогает эффективно сотрудничать на международном уровне, обмениваться опытом с зарубежными экспертами и повышать конкурентоспособность и потенциал региона на мировой арене.

Он также анонсировал, что власти Югры планируют в 2025 году подать заявки на вступление Ханты-Мансийска в сеть творческих городов ЮНЕСКО, провести экоакции «Спасти и сохранить», а также организовать VII Международную конференцию «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО в ходе IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС в столице Югры.