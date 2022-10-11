Ханифов: Впервые в истории Татарстана в год строится дорог более чем на 190 млрд рублей

Свыше 190 млрд рублей в этом году направлено на строительство дорог в Татарстане, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«Вопросы дорожного строительства в нашей республике и Российской Федерации никогда в таких объемах не велись. Наверное, впервые за всю историю на территории Татарстана в год строится дорог больше чем на 190 млрд рублей», – рассказал министр.

Самый большой проект по освоению – это платная дорога М12, седьмой и восьмой этап которой от Чувашской республики до развязки Шали проходят по территории РТ. В этом году на строительство магистрали планируется направить 101 млрд рублей.

Вторым крупным объектом глава Минтранспорта РТ назвал дорогу М7. Он отметил, что трасса претерпевает огромные изменения – обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81,4 км, а также четырехполосное исполнение дороги от Челнов до границы с Башкортостаном.

«То есть к 2024 году будет выполнена наша мечта – вся трасса М7 в нашей республике будет выполнена в четырехполосном исполнении до границ с Башкирией», – сказал спикер.

Ханифов также напомнил о крупной дороге Алексеевск – Альметьевск на участке Шали – Бавлы.

«Эта дорога имеет уникальную особенность, и Президент Татарстана [Рустам Минниханов] говорит, что эта дорога самая важная для республики: она соединяет две федеральные дороги М5 и М7, а также является отрезком дороги Европа – Западный Китай», – рассказал министр.