Ханифов: Труд авиаторов всегда был и остается одним из самых престижных и ответственных

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов поздравил работников и ветеранов авиационной отрасли с профессиональным праздником – Днем воздушного флота России.

«Этот праздник объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в развитие авиационной отрасли, обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров, поддерживает стабильность воздушных перевозок», – заметил министр.

«Труд авиаторов всегда был и остается одним из самых престижных и ответственных. В авиации работают люди, по-настоящему влюбленные в небо, понимающие особую ответственность за безопасность полетов», – подчеркнул Ханифов.

«Выражаю особую благодарность ветеранам отрасли, чьи знания и опыт служат фундаментом для новых поколений авиаторов. Ваши знания и преданность делу – бесценное наследие отрасли», – добавил глава Миндортранса РТ.

«Спасибо всем, кто связал свою жизнь с воздушным флотом, – за профессионализм и мужество. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и новых высот!» – заключил руководитель профильного ведомства.

День воздушного флота России отмечается в РФ ежегодно в третье воскресенье августа. Эта памятная дата наследует Дню воздушного флота СССР, который с 1972 года также праздновался строго в третье воскресенье августа.

До этого данный праздник, возникший в 1933 году, отмечался 18 августа (с 1933 по 1940 и с 1960 по 1971 год, за исключением 1961-го и 1967-го), в третье воскресенье августа (с 1941 по 1945 год, за исключением 1942-го), в разные выходные дни июня, июля или августа (с 1946 по 1959 год), 9 июля (в 1961 и 1967 годах).

До революции 1917 года и в первые годы после нее свой профессиональный праздник авиаторы отмечали в Ильин день, 2 августа (согласно Ветхому завету, пророк Илия был взят живым на небеса). С 1925 по 1932 год Днем красного воздушного флота считалось 14 июля.