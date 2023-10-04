Ханифов: Свияжский логистический центр поможет в перевозке грузов в Казахстан и Китай

Фарит Ханифов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свияжский мультимодальный логистический центр можно использовать как «головную станцию» для мультимодальных перевозок по направлению в Казахстан и Китай. Об этом заявил глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов на панельной сессии третьего Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

«Там есть двухкилометровая причальная стенка, и можно организовать контейнерные перевозки», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства.

По его словам, ставится задача – не «гонять» лишние составы или контейнеры в сторону Москвы. «Можно часть контейнеров, которая возвращается из Москвы в эту зону, оставить там, освободив железную дорогу», – уточнил Ханифов.

Он заметил, что гарантированная глубина судового хода должна быть не менее 4,5 метра. «В Татарстане этот гарантированный ход имеется», – подчеркнул министр.

Спикер добавил, что в Набережных Челнах и Нижнекамске порты существуют, их нужно только благоустроить. «И потребуется гораздо меньше денег, чтобы мультимодальные перевозки восстановить и организовать соответствующим образом», – заверил он.

По мнению главы Миндортранса, с помощью крупных городов, которые находятся на Волге, Каме и Каспийском море, можно быстро организовать мультимодальные перевозки, когда «железная дорога, реки и автомобильные дороги начнут работать во взаимодействии».