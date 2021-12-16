Ханифов: С введения QR-кодов пассажиропоток в транспорте восстанавливался по 1% в день

В Татарстане с 22 ноября, с начала введения QR-кодов для проезда в общественном транспорте, восстановление пассажиропотока происходило по 1% в день. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Ежедневно заполняем специальную таблицу, в которой отражается, сколько автобусов вышло в рейс, сколько человек без масок высадили, сколько времени прошло пока высаживали. Сколько тратиться времени на то, чтобы разобраться с некоторыми „принципиальными“ пассажирами. В первые дни действия QR-кодов уходило девять часов, сейчас — 1,5 — 2 часа на все рейсы. Буквально по 1% происходило восстановление пассажиропотока», — рассказал глава Миндортранса.

По его словам, в первую неделю до ввода ограничений в среднем в сутки перевозилось 793 тыс. человек. Большое снижение пассажиропотока произошло 22 ноября — на 25%.

«Начали смотреть, как выравнивается ситуация — в следующие дни было 23%, 22%. Эта неделя у нас вообще показательная. Если в понедельник мы начинали с 13%, 14 декабря уже 9,7%, а 15 декабря — 6,6%. То есть сейчас для того, чтобы восстановить пассажиропоток в республике до показателя, который был до ввода ограничений, нам остались вот эти 6,6%», — отметил министр.

Ханифов подчеркнул, что работникам пассажирского транспорта приходится нелегко, поскольку они несут денежные и эмоциональные потери. «Представьте себе, с утра до вечера вы ездите в транспорте, идет большой поток людей, а вы на острие этой проблемы. Это очень непросто. Хотя водители и кондукторы тоже понимают, что такие меры необходимы», — заключил он.