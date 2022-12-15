Ханифов рассказал, какие работы планируются на II этапе Вознесенского тракта в 2023 году

В следующем году на втором этапе Вознесенского тракта в Казани запланированы работы по строительству развязки и искусственных сооружений. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на итоговой пресс-конференции.

«На следующий год пока запланировали искусственные сооружения. То есть деньги, которые будут, направим на развязку на М7, чтобы завершить ее и перепустить движение по прямой дороге, вернуться в свой коридор, а также на мосты через речки. Такие сложные участки будем в первую очередь делать при том финансовом состоянии, которое будет», – сказал глава Миндортранса.

По словам Ханифова, стоимость второго этапа Вознесенского тракта оценили в 26 млрд рублей, из них около 5 млрд рублей будут освоены. «Нужно еще 21 млрд рублей. Ищут разные варианты финансирования, потому что очень много капиталоемких объектов строится возле Казани», – отметил он.

Министр добавил, что строительство первого этапа составляет 6,1 млрд рублей. Если в следующем году удастся завершить работы на 1,8 млрд рублей, то участок будет запущен в работу. «И между улицей Гвардейская и проспектом Победы у нас будет такая хорошая дорога», – резюмировал он.