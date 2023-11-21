Ханифов: Противогололедные материалы заготовлены больше нормы, поэтому рисков не видим

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В Татарстане для содержания автомобильных дорог зимой противогололедные материалы заготовлены в полном объеме. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабмине РТ.

«Всего для содержания дорог в зимний период подготовлено 472,7 тыс. тонн песчано-соляной смеси и 97,3 тыс. тонн технической соли. Все это чуть больше норматива, поэтому больших рисков не видим. Что касается противогололедных материалов, используется речной песок, добываемый в республике, и техническая соль, поставляемая с карьеров Пермского края», – сказал глава Миндортранса.

По словам Ханифова, в распоряжении дорожных организаций имеется 1148 единиц специализированной техники. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС и подготовлена к работе в зимних условиях. «В основном используется техника российского производства в зависимости от типа комплектующих», – отметил он.

На зимнем содержании федеральных автодорог, проходящих по Татарстану, задействовано более 407 единиц дорожной техники, в том числе 158 комбинированных дорожных машин, 48 автогрейдеров, 39 роторных снегоочистителей, 56 погрузчиков и экскаваторов, 87 тракторов со сменным оборудованием и 19 бульдозеров, добавил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«На сегодня противогололедный материал для борьбы с зимней скользкостью заготовлен в полном объеме, а именно 119 тыс. тонн песка и 37 тыс. тонн чистой соли», – подчеркнул он.

Спикер заметил, что у подрядных организаций имеются 23 базы для хранения противогололедных материалов. Кроме того, организовано 30 теплых стоянок для техники, 25 помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей, которые также готовы к работе в полном объеме.

Оперативный контроль за дорожной и метеообстановкой на федеральных трассах обеспечивают 44 метеостанции. «Они позволяют оценивать состояние дорожного покрытия и условия проезда в режиме реального времени, а также формировать прогноз погодных условий на ближайшие 2-4 часа», – уточнил начальник управления.

На федеральных дорогах в Татарстане имеются 17 затяжных спусков-подъемов. При необходимости, в сложных погодных условиях, на таких участках будет организовано дежурство «тяжелой» дорожной техники, заключил Мингазов.

Миндортрансе РТ работает круглосуточная оперативная служба, которая в том числе принимает информацию по состоянию автомобильных дорог по телефону 8(843)291-91-91.

В случае нештатной ситуации на федеральных дорогах необходимо обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 8(843)273-54-08.