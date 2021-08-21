Ханифов попросил дорожников к 1 сентября обустроить дороги школьных маршрутов возле М12

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов попросил дорожные организации к 1 сентября привести в нормативное состояние все дороги, по которым проходят школьные автобусные маршруты, вблизи строительства трассы М12. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Фарит Ханифов сегодня провел совещание об обустройстве дорог, задействованных в строительстве седьмого этапа скоростной трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, и по которым проходят школьные автобусные маршруты», — рассказали в министерстве.

Министр уточнил, что по территории нескольких районов проходят 14 школьных маршрутов. Они пролегают по региональным дорогам.

В частности, в Кайбицком районе — это участки дорог Большие Кайбицы — Камылово — Чутеево, Большие Кайбицы — Куланга, Большие Кайбицы — Камылово, Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки. Их общая протяженность 66,3 км.

В Апастовском районе — это отрезки дорог Уланово — Каратун и Уланово — Каратун — Верхнее Аткозино — Азбаба общей протяженностью 28,6 км. В Камско-Устьинском районе школьные маршруты проходят по участку длиной 6,1 км автодороги Красновидово — Сюкеево.

В Верхнеуслонском районе школьные автобусы курсируют по дорогам Казань — Ульяновск — Майдан, Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево, Казань — Ульяновск — Бакча-Сарай, Казань — Ульяновск — Старое Русское Маматкозино и на подъезде к селу Коргуза. Общая протяженность участков 28 км. В Зеленодольском районе — участок Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки длиной 13,3 км.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос по обустройству этих участков дорог находится на личном контроле министра.