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Ханифов о проезде по М12: Рекомендация — «зайцем» не быть, все равно вычислят
Глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов рассказал, как вычисляют «зайцев» на платной дороге М12 «Восток». Об этом он сообщил в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн».
Для водителей проезд по автомагистрали удобен тем, что на ней нет специальных пунктов оплаты проезда, а действует современная система взимая платы. Что же касается «зайцев», то и здесь система отработана, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства.
«Если водитель где-то на участке замазал или закрыл номер, то его по камерам, где он проезжал на других территориях, вычислят, и платеж придет. Поэтому рекомендация — “зайцем” не быть. Все равно вычислят. Просто стыдно будет. А может, еще и административно накажут. Ведь не дорого – меньше 5 тыс. доехать до Москвы, особенно если ты с семьей едешь в одной машине», – отметил он.
По мнению Ханифова, «платных дорог опасаться не стоит». В первую очередь ими пользуются люди, которым надо быстро и комфортно доехать до пункта назначения, подчеркнул он.
«Поэтому здесь не должен стоять вопрос: нужно или нет. Мне кажется, инвесторам, которые готовы вкладываться в эти дороги, перекрывать путь нельзя», – заключил глава Миндортранса.
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