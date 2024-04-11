Ханифов о проезде по М12: Рекомендация — «зайцем» не быть, все равно вычислят

Глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов рассказал, как вычисляют «зайцев» на платной дороге М12 «Восток». Об этом он сообщил в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн».

Для водителей проезд по автомагистрали удобен тем, что на ней нет специальных пунктов оплаты проезда, а действует современная система взимая платы. Что же касается «зайцев», то и здесь система отработана, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства.

«Если водитель где-то на участке замазал или закрыл номер, то его по камерам, где он проезжал на других территориях, вычислят, и платеж придет. Поэтому рекомендация — “зайцем” не быть. Все равно вычислят. Просто стыдно будет. А может, еще и административно накажут. Ведь не дорого – меньше 5 тыс. доехать до Москвы, особенно если ты с семьей едешь в одной машине», – отметил он.

По мнению Ханифова, «платных дорог опасаться не стоит». В первую очередь ими пользуются люди, которым надо быстро и комфортно доехать до пункта назначения, подчеркнул он.

«Поэтому здесь не должен стоять вопрос: нужно или нет. Мне кажется, инвесторам, которые готовы вкладываться в эти дороги, перекрывать путь нельзя», – заключил глава Миндортранса.