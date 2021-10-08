Ханифов о послании Минниханова: Строительство вылетных трасс – ответ на назревшие вызовы

В Казанской агломерации необходимо строительство вылетных трасс, и этот вопрос в настоящее время решается. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов после завершения 25-го заседания Госсовета, на котором Президент республики Рустам Минниханов выступил с посланием парламенту.

«В своем послании Минниханов отдельно отметил значимость вылетных трасс. Это как раз ответ на те вызовы, которые назрели. Развиваются агломерации, к сожалению, не успевают развиваться дороги. На сегодня решение найдено, мы над ним работаем. В ближайшее время такие прекрасные дороги у нас появятся», – сказал глава Миндортранса.

В своем Послании Госсовету Татарстана Рустам Минниханов отметил, что зачастую интересы застройщиков не соотносятся со стратегическими планами развития территории. В результате внутри агломераций наблюдается перегрузка транспортной сети, нехватка инженерной, социальной инфраструктуры.

«Нужна четкая координация вопросов жилищного строительства и программ развития территории. Именно в рамках данного подхода в республике следует продолжить работу с федеральным центром по строительству крупных вылетных магистралей от Казани, развитию Большого Казанского кольца, проекта “Большой Зеленодольск” и развитию Лаишевского узла», – заявил Президент РТ.