Ханифов о метро в Казани: Темпы для города недостаточны, но дело в средствах

Темпы строительства новых станций Казанского метрополитена оставляют желать лучшего. Об этом на XXXI сессии Казанской городской Думы заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, комментируя замечание одного из депутатов Казгордумы о том, что в Казани за 20 лет реализуют всего 15 станций, а в Москве за 10 лет строят в 10 раз больше – 150 станций.

«Идем темпами для города Казани, наверное, не совсем достаточными, с вами согласен. Но здесь всё дело в средствах», – подчеркнул глава министерства.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что количество выделяемых городу средств не соотносится с объемом задач, которые перед ним стоят.

«Казань на Рубиконе. Я не хочу обижать никакие города, но они есть, которые сделали рывок в благоустройстве, в реконструкции фасадов, но потеряли общественный транспорт как отрасль. На вопрос нашего коллеги-депутата, сколько это сейчас стоит, таких денег нет даже у такой богатой страны, чтобы это поднять сейчас. Мнение Раиса республики [Рустама Минниханова] — мы будем продолжать развивать общественный транспорт Татарстана. Нет крайних, нет виноватых», — заключил градоначальник.