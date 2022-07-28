Ханифов о малых дорогах на селе: «Есть много хороших проектов, пора их реализовывать»

В Татарстане активизируется работа по укладке дорог с малой интенсивностью движения, они позволят повысить транспортную доступность для жителей небольших населенных пунктов. Об этом в онлайн-эфире рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Он привел в пример пандемийный 2020 год, когда жители крупных татарстанских городов из-за локдауна хотели выбраться на загородные участки. Зачастую этому мешала их удаленность и отсутствие твердого дорожного полотна.

«К сожалению, еще есть места, где население пользуется грунтовыми дорогами. Раньше мы были менее мобильными, и это не бросалось в глаза. В пандемию [коронавируса] люди резко оказались готовы выехать на свои старые, забытые участки. Но не позволяло отсутствие дорог. Поэтому сегодня мы работаем над нормативным и законодательным внедрением строительства таких недорогих дорог из местных строительных материалов», — отметил Ханифов.

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Министр пояснил, что речь идет о песке, щебне и других недорогих материалах, которые в избытке добываются на территории республики.

«Для таких дорог низкой интенсивности, где проходит меньше 400 машин в сутки, достаточно проложить такое покрытие. Оно имеет меньшую прочность, но зато это дорога с твердым покрытием. По ней можно ездить в любой сезон: зиму, весну, осень. Мы такой список с главами муниципальных образований сегодня сформировали», — подчеркнул Фарит Ханифов.

По его словам, научные центры республики уже разработали эффективные и современные методы создания таких недорогих дорог. Пришло время воплощать их в жизнь.

«Разработано несколько десятков таких конструкций, пора нам из этих проектов выбрать основные и запускать в дело. Есть очень хорошие идеи, надо начинать их реализовывать», — резюмировал Фарит Ханифов.